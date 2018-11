"Susana Díaz nos engañó, mintió y faltó a su palabra... nos pasa una vez, dos no"

–Viene de la docencia y ahora cabeza de lista de Ciudadanos. Vaya cambio.

–No es tanto cambio porque estoy acostumbrada a la gestión, a la organización de un centro y también he sido siempre una persona muy comprometida con la educación, con la justicia social y cuando estás muy cansada de tanta incompetencia, de tanto fracaso escolar y te dan la oportunidad de poder hacer algo más a nivel legislativo y desde arriba pues no pude decir que no.

–Dicen las encuestas que Cs duplica sus resultados en Huelva. En el resto de provincia va en aumento pero casualmente donde menos crece es aquí ¿por qué?

–Menos crece no, se duplica. Somos una provincia donde ha costado más trabajo porque había menos afiliados pero aun así se ha duplicado el número de afiliados. Pero se duplica. Hay que leer los datos. Si en la anterior legislatura era un solo diputado ahora son dos con total seguridad y podemos hasta triplicar porque todavía las encuestas no están muy claras en algunas provincias. Lo que está claro es que Ciudadanos es el único partido que crece. ¿Por qué? creo que a pesar de la campaña acusándonos de pactos y de ser muletas –que yo nunca lo he entendido así– somos el único partido en el que los ciudadanos confían y crece.

–¿Podría haber crecido un poco más si no hubiese habido problemas internos a nivel municipal en los últimos años del partido?

–No hemos tenido problemas internos graves. Los problemas internos los ha tenido evidentemente el PP, donde ha habido una ruptura importante a nivel nacional, que ha afectado por supuesto también a Andalucía, donde tienen luchas de poder porque son partidos con 40 años con una organización donde todos luchan por un sillón y hace una serie de cuestiones, muchas veces, con falta de ética. Nosotros siempre hemos sido un partido ético, muy limpio y no tenemos ningún tipo de corrupción.

–En el análisis de las encuestas se llevan un 7% de los votantes del PSOE y un 15% del PP ¿Están captando el voto del desencanto?

–Lógicamente. Desencanto y hartazgo existe. Y es normal y lógico viendo los resultados y la situación en la que se encuentra Andalucía. A nivel de desempleo en Huelva, por ejemplo. Más de 50.000 personas desempleadas. La provincia con el índice más elevado de toda España. El índice que tenemos en fracaso escolar, los médicos en las calles reclamando una sanidad digna, las fuerzas de seguridad del Estado, las plataformas por las playas, los padres con las escuelas de calor. Ahora quieren hacer una manifestación por las infraestructuras. Evidentemente hay algo que no han hecho bien.

–¿Gran parte de vuestra suerte de lo que ocurra el 2-D es en parte a Albert Rivera e Inés Arrimadas?

–La campaña la estamos haciendo el equipo de Cs Andalucía al frente de Juan Marín y todos los cabezas de lista y afiliados trabajando muchísimo. Lo que pasa que nosotros somos un equipo. Sentido de equipo en la cohesión, compartiendo unos mismos valores a nivel nacional con nuestros líderes Albert, Inés y toda la cúpula ejecutiva que viene a todos nuestros actos y nos acompaña muchas veces, como estuvo también Toni Cantó este fin de semana pasado. Nosotros somos un equipo, no estamos divididos, sí nos hablamos con Albert e Inés. Los que tienen un problema grave son el PP con Casado porque aquí hay casadistas y sorayistas divididos en el PP; y Susana Díaz que a Sánchez lo ve como su enemigo y adversario, y prefiere que no venga, de hecho lo evita de todas las maneras posibles.

–Ciudadanos va en aumento pero todavía no gana según las encuestas, ¿cuáles son las opciones de Gobierno?

–Se verán el día 3. Pero ya hemos dejado muy claro que no vamos a pactar con el PSOE. Lo hemos dicho alto y claro. En la pasada legislatura no podíamos seguir con Susana Díaz. Nos engañó, mintió, faltó a su palabra... nos pasa una vez, dos no.

–Si llega Cs al Gobierno ¿en qué cambiaría Huelva?

–Tenemos una política centrada en los graves problemas que se acucian realmente a Huelva y a toda Andalucía pero en Huelva están todavía mucho más acentuados. En Huelva están en la cola de la cola. Hay que proteger y cuidar a los autónomos y a las pymes ya que son una fuente de riqueza y empleo con menos trabas fiscales y administrativas. Tenemos una ley de emprendimiento para los jóvenes, de segunda oportunidad para mayores de 45 años. Hay que invertir en tecnología, en innovación para atraer la inversión de fuera y sobre todo las infraestructuras, que si no son buenas no podemos reactivar la economía. Hay que hacer un plan estratégico para la protección de las costas y otro para las infraestructuras, que estén despolitizados. Hay que invertir más en educación y sanidad pero además tienen que estar bien gestionadas.