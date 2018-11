El talento artístico de los onubenses

Huelva es bonita desde cualquier prisma. Desde el objetivo que la fotografía, el pincel que la dibuja o las manos que la esculpen. El patrimonio natural, histórico, gastronómico y cultural inunda cada una de sus comarcas tan distintas entre ellas y que consiguen formar una riqueza excepcional. Huelva es bonita también por la gente que la compone, porque son fuente de inspiración o, sencillamente, tienen el don de mostrar a su tierra como nadie la ve.

Que Huelva está llena de arte es una obviedad y ahora se puede comprobar en la Sala de la Provincia de la Diputación Provincial. Que sea de Huelva es una exposición colectiva de 27 artistas onubenses. Nace en el marco de la campaña que da nombre a la exposición y que defiende la institución provincial desde el 2013 con el objetivo de concienciar a la ciudadanía para que consuma productos y servicios de la tierra onubense.

“Desde el área de Cultura teníamos muchísimas ganas de mostrar cuánto vale nuestro patrimonio humano, cuánto de cultura de calidad se hace en nuestra provincia”, señaló la diputada del ramo Lourdes Garrido en la inauguración de una exposición que se alargará hasta el 1 de diciembre.

La fotografía, el dibujo, la cerámica, la pintura y la escultura son las técnicas que el autóctono y el turista pueden disfrutar desde la visión y el lenguaje de los artistas onubenses. La mirada del Niño Miguel en acrílico sobre lienzo, un collage de Martirio, Doñana desde el acrílico/óleo, el Patio de un cortijo andevaleño en acrílico sobre madera, o la escultura sobre poliestireno y papel maché de un cerdo ibérico bajo el nombre King of Kings (Rey de reyes). “Estamos seguros que los que estáis aquí merecéis una exposición individual. Hacéis un trabajo increíble”, explicó Garrido en la presentación.

La exposición aglutina, enumeró la diputada, jóvenes talentos, experiencia, tradición e innovación. Todos los ingredientes para el disfrute del arte onubense. “Debería haber más iniciativas de este tipo en el que se reúna a todos los artistas de la provincia”, apuntó el fotógrafo Juan Luis Rod, con vistas a fomentar el encuentro entre autores del territorio onubense. Rod es el autor de Deep S-pain (España profunda), una fotografía digital impresa en papel de algodón con pigmentos naturales. La obra está tomada en un pinar de la zona de Punta Umbría y “la realicé justo cuando venía de cubrir todo el tema del conflicto catalán y la foto refleja eso. Hay un caballo como encerrado en una cuadra y la fachada está pintada curiosamente con los colores de la bandera de España”.

El nervense Manuel Aragón mostró su orgullo de poder estar presente como uno de los protagonistas de una exposición con “esta cantidad de artistas” y en una provincia en la que uno se inspira “muchísimo” porque en Huelva “tenemos de todo, no nos falta de nada”. El fotógrafo colaboró en la exposición con una obra digital sobre metacrilato del Río Tinto.

Fran Cabeza, Isabel Castilla, Diego Cerero, Vicky Díez Vázquez, Carlos Dovao, José Antonio Faraco, Juan Nicolás Fernández Márquez, Manuel Garrido, Violeta Gill Díez, Simón López Rasco, María Dolores Luque, Marta de Pablos, Rafa Pinto, Carmen Ramírez, Lola Reymundo, José Manuel Rivera, Emilio Rodríguez, Eveline Rodríguez, Miguel Rodríguez, Lola Romero, Rocío Romero García, Carmen Sánchez Ruda, Estefi Yeah y Lety Zamorano son los artistas que firman el resto de obras de la exposición.

Y Natalie Rocha, una venezolana que vive en Beas desde hace cuatro años y que a través de sus Espigas muestra su inspiración en el dorado de los campos de trigo. “Esta exposición en particular me hace muy feliz porque nada más que me hayan considerado artista plástico onubense me llena de orgullo y de honor”.