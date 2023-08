La serie Los Nuevos Titanes de Marv Wolfman y George Pérez es de más importantes del comic-book de los años ochenta, amén de que catapultaría a sus autores a hacerse cargo de Crisis en Tierras infinitas, el primer gran crossover de DC Comics. Ambos habían trabajado juntos en Los Cuatro Fantásticos de Marvel Comics y, por separado habían demostrado su valía. Los Nuevos Titanes es considerada su serie regular más importante. Ambos consiguieron que esta versión adolescente de la Liga de la Justicia tuviera su puesta de largo y pasara a convertirse en una franquicia independiente que aún hoy sigue dando guerra, aunque sin alcanzar el nivel obtenido en esta etapa.

Como punto de partida, vemos al grupo en acción, mediante el recurso narrativo de que Robin (Dick Grayson, aún en pantaloncito corto) eche una mirada involuntaria a su futuro. Junto a él, están Kid Flash y Wonder Girl, quienes comparten su condición de héroes adolescentes compañeros de pesos pesados de DC Comics. No se incluyen ni Aqualad ni Speedy, sidekicks de Aquaman y Flecha Verde respectivamente: en su lugar aparecen Changelling (Chico Bestia de La Patrulla Condenada) y tres personajes nuevos: la exhuberante Starfire, el amargado Ciborg y la misteriosa Raven. Esta última es la que mueve los hilos para que se produzca la primera reunión del grupo, para hacer frente a una amenaza que forma parte de la propia Raven. Su condición de jóvenes que intentan compaginar los uniformes de superhéroes con una vida normal recuerda a La Patrulla-X de Claremont y Byrne. De hecho, Los Nuevos Titanes se concibió como respuesta a la misma, pero rápidamente marcan distancias: los Nuevos Titanes no son temidos ni odiados por la Humanidad a la que han jurado proteger. Robin está empezando a independizarse de Batman y aquí demuestra sus cualidades como líder, que le llevarán a adoptar la identidad de Nightwing. Ciborg es atormentado, pero tiene facilidad para integrarse. Raven y Starfire son extrañas en nuestro mundo, y cada una se enfrentará al desafío de explorar su nuevo hogar de distinta forma; una, preocupada por el equilibrio entre el bien y el mal de su interior; otra, más despreocupada y alegre. Garfield Logan, Changelling, aporta el contrapunto cómico. Quienes conozcan a Wally West como Flash, se sorprenderán al ver que en sus orígenes era inseguro. Donna Troy, Wonder Girl, a quien los autores separan de Wonder Woman, servirá para enlazar las andanzas del equipo con la mitología grecorromana, en un avance de lo que George Pérez hará con su hermana mayor.

Aparecen nuevos elementos que se harán imprescindibles en el Universo DC: el demonio Trigon y su obsesión por conquistar la dimensión terrestre; Slade Wilson, el mercenario conocido como Deathstroke; los titanes mitológicos... En líneas generales, los guiones de Wolfman han superado el paso del tiempo. En la parte gráfica, asistimos al proceso de George Pérez hasta convertirse en el dibujante de grandes multitudes de Crisis en Tierras Infinitas. Aquí, aún se deja ver la huella de su mentor Rich Buckler, sobre todo a través del sencillo entintado de Romeo Thangal, pero ya se vislumbra el trazo detallista al que finalmente acostumbró a sus lectores.

Marv Wolfman (Ciudad de Nueva York, 1946) es guionista de cómics. Para Marvel Comics, escribió La Tumba de Drácula, donde él y el artista Gene Colan crearon el cazavampiros Blade. Para DC Comics escribió Los Nuevos Titanes y el crossover Crisis en Tierras Infinitas, ambas series con dibujos de George Pérez. Entre los personajes creados o cocreados por Wolfman se encuentran Cyborg, Raven, Starfire, Deathstroke, Tim Drake, Rose Wilson, Nova, Gata Negra, Phobia, Bullseye, Vigilante y Omega Men.

George Pérez (Ciudad de Nueva York, 1954-Sanford, Florida, 2022) fue un historietista que saltó a la fama en los años setenta, dibujando Los Cuatro Fantásticos y Los Vengadores para Marvel Comics. En los años ochenta, dibujó Los Nuevos Titanes, que se convirtió en una de las series más vendidas de DC Comics. Dibujó la histórica Crisis en Tierras Infinitas de DC Comics, tras lo cual reinició Wonder Woman como autor completo. A inicios del siglo XXI, trabajó en otros cómics para Marvel, DC y otras compañías.

