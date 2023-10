La calle Puerto de Huelva no cambiará de sentido de circulación tras la remodelación

El sentido de la circulación no se cambiará en la calle Puerto tras las obras de remodelación. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, manifestó que "estamos todavía con los estudios de movilidad pero con los datos que tenemos todo aparece apuntar a que no se va cambiar el sentido, supondría un impacto en cambios de sentido de más de diecisiete calles y tendría un impacto en la movilidad del centro de la ciudad muy grande, pero aún así queremos tener los datos técnicos que nos avalen tomar esa decisión, eso es algo que se tenía que haber tenido antes de emprender la obra para poder tomar decisiones, no se pueden hacer las cosas sin saber qué consecuencias tienen y qué va a suponer".

Subrayó que "eso es lo que estamos intentando para tomar una decisión adecuada, estamos hablando de la arteria principal del centro de Huelva", a lo que añadió que se están realizando estudios "y habrá calles que una vez que pasen las navidades van a cambiar de sentido". Indicó que la obra de Plaza de la Merced supondrá el cambio de sentido de calles, "todo el entorno de calle San José, Paseo Independencia, Aragón... hay que reordenarlo".

Arias recordó que las obras para convertir la céntrica calle Puerto en plataforma única, comenzaron en julio, el plazo de ejecución es de un año, de manera que deberán concluirse en el verano de 2024, aunque "vamos a intentar recortarlo". Señaló que "las obras van muy bien. Lo más importante es que en esa obra nos ha dado tiempo a cambiar los materiales, elegir mejor el mobiliario, no eliminar ni un solo árbol y hacerlo con mejor calidad".

Incidió en que el cambio del mobiliario en la calle Méndez Núñez no ha supuesto ningún sobrecoste del proyecto, "con lo mismo hemos hecho mejor las cosas, no hemos gastado ni un céntimo más de los que había en ese presupuesto, pero hemos elegido mejor el material y la iluminación, las luminarias, los bancos, la arboleda... y luce mucho más, con lo mismo el resultado es mucho mejor, es una pena que no nos haya dado tiempo a cambiar la solería, pero en lo demás, en lo que nos ha dado tiempo, el cambio es significativo y luce mucho más".

A continuación se iniciarán las obras en la calle La Fuente y el entorno de la plaza de San Pedro, pero, tras sopesarlo, será después de Semana Santa, lo último que se llevará a cabo será el entorno de la Palmera, la plaza Quintero Báez, "con lo que se remataría la isla peatonal". La peatonalización del eje de Plaza de las Monjas, Méndez Núñez y Gravina estará finalizada antes del 24 de noviembre, del Black Friday, "para que la puedan disfrutar todos los ciudadanos". Una vez que esté terminada la calle Puerto se peatonalizará la calle Isaac Peral.

En el futuro "se harán las calles que se han quedado ahí, en fondo de saco como la calle Béjar, pero eso aún hay que presupuestarlo, hacer el proyecto... iremos completando la isla peatonal".

Con la calle Palos "se ha tomado una mala decisión, decidieron peatonalizar una calle que luego no puede ser peatonal porque es una vía principal de acceso a zonas residenciales, deberían haber hecho una plataforma única. Estamos estudiando para ver de qué forma reducimos el tráfico ahí, pero va a ser difícil eliminar el tráfico en la calle Palos".