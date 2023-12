El Puerto de Huelva en un mes de diciembre de grandes efemérides

Debo reconocer que el Puerto siempre me atrajo de manera especial, la suerte no fue otra que contar con la mejor persona que me lo pudiera enseñar: mi abuelo José, patrón de pesca. De esto hace ya más de medio siglo y mi recuerdo es tan vivo como si le estuviese viendo recogerme en casa para ir a la pescadería del Mercado del Carmen y de ahí al Muelle de Levante para recorrer todo el frente portuario, aunque dejábamos siempre la zona de graneles porque la que más le atraía era la de los barcos que faenaban por nuestras costas, algunos hasta Marruecos y Portugal, como él había hecho hasta hacía bien poco.

Recuerdo la zona de la bajamar junto al muelle de la Rio Tinto, los barriletes, cerca los últimos coletazos de la vieja pescadería, para recorrer más tarde los antiguos saladeros del Muelle de Levante, la zona de los exportadores de mariscos, uno de ellos mi tío Antonio un cumbreño que sabe de los mejores jamones de la Sierra y las mejores gambas de Huelva.

Es quizás una visión mínima de estos 150 años del Puerto, pero muy personal y de afecto entrañable que seguro comparto con todos los onubenses porque en nuestro ADN está marcado en uno de sus alelos el del aroma a salitre de la Ría de Huelva. En esta semana que acaba hay una fecha muy señalada, la del 8 de diciembre de 1873; cuando queda constituida la Junta Especial de Comercio y Puerto de Huelva, que preside Manuel Vázquez López, la que justifica la celebración del 150 Aniversario del Puerto. Y en este mismo mes, pero de cincuenta años después, el día 15 del año 1923, la Junta de Obras del Puerto, presidida por Tomás Domínguez Ortiz, recibe desde el Gobierno de Madrid comunicación de la Real Orden por la que se autorizaban las obras de los nuevos muelles definitivos.

Dos efemérides especialmente importantes para la Autoridad Portuaria de Huelva, sus 150 años de creación y los 100 de lo que será el arranque de la construcción del Muelle de Levante que cambiará la vida a Huelva y la relación con su Puerto.

El tiempo ha hecho que ahora esta efemérides se de la mano con el gran proyecto del Muelle de Levante para convertirlo en un gran frente fluvial en el que se espera y desea que Huelva se refleje en su Ría con una nueva apuesta que lo transformará en una zona de ocio, haciendo realidad el binomio Puerto-Ciudad.

Si en diciembre del pasado año enviamos felicitaciones en el arranque de los 150 años del Puerto, ahora que se clausurará con un gran acto la semana entrante, también este diciembre volvemos a felicitarlo y felicitarnos por los 100 años del inicio de las obras del Muelle de Levante, que la ciudad de Huelva celebraría de una forma grandiosa, pero eso será para otro día.