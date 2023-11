Psicología y salud: ¿Qué es la inteligencia emocional?

La inteligencia emocional es la capacidad humana de entender, sentir, modificar y controlar nuestros estados emocionales junto con los estados emocionales de los demás también está la inteligencia emocional, pero respecto a entender y sentir las emociones de los otros.

No significa anular o tapar la emociones, todo lo contrario equilibrarlas y dirigirlas. Es una aptitud para poder disfrutar todo lo que puedas en tu vida, desde el mayor estado de paz dentro de uno mismo. Esta inteligencia emocional de lo que nos dota es de la capacidad de tomar conciencia de nuestras emociones, aprender a manejar nuestras frustraciones, comprender sentimientos de los demás.

Esta inteligencia nos ayuda a ser capaces de trabajar en equipo, ser más empáticos y con mayores habilidades sociales. Las personas con una buena inteligencia emocional se caracterizan por ser extrovertidas, alegres. Suelen adoptar responsabilidades y suelen ser personas afables y cariñosas con los demás. Suelen ser personas positivas que se sienten a gusto consigo mismas.

La diferencia entre la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional: La inteligencia como tal sería la capacidad de guardar y asimilar información para utilizarla para resolver problemas. Durante mucho tiempo la inteligencia solo se la tenía en cuenta las capacidades para resolver problemas matemáticos, físicos y había dejado fuera las capacidades personales.

Dichas capacidades sirven para resolver problemas de relaciones sociales, tan importantes como se sabe hoy en día. La Inteligencia se ha medido siempre por el CI (Coeficiente de inteligencia) y se pensaba que una persona con un alto CI: triunfaría en la vida a nivel académico, pero hoy en día se ha comprobado que la inteligencia emocional es la principal responsable del éxito o del fracaso de las personas.

Se ha comprobado que cuanto mayor inteligencia emocional tiene una persona independientemente de la profesión que haga tendrá mayor éxito laboral.

Lo primero que hay que conocer en la inteligencia emocional son las emociones básicas: Miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Las emociones son un mecanismo de supervivencia relacionado con la inteligencia. Todas las emociones son necesarias, por ejemplo, la ira es necesaria en una situación donde puede ser peligrosa, nos va ayudar a defendernos.

Todas las emociones dependen del contexto y las circunstancias en las que se manifiesten, por ejemplo estar contento cuando te dicen que te van a echar de tu trabajo, pues tampoco tendría lógica. Cada vez se está trabajando más los emociones sobre todo en los hombres, ya que desde siempre un hombre que exprese emociones es poco masculino, una creencia totalmente limitante. Aprendemos desde nuestra infancia como reaccionar ante las situaciones.

Según Daniel Coleman, la inteligencia emocional se basa en cinco competencias:

1-Autoconocimiento emocional o tener conciencia de uno mismo: Es la habilidad que tenemos para reconocer nuestras emociones y sus consecuencias. Para desarrollar dicha capacidad hay que mirar a nuestro interior, ver cuáles son nuestras virtudes y nuestras debilidades.

2- Autocontrol emocional: Es la habilidad de permitirnos no dejarnos llevar por los sentimientos del momento en una situación dada, darnos cuenta que es pasajero, en una crisis y que no lo es. Al enfadarnos con alguien si no ponemos autocontrol en el momento luego terminaremos pidiendo perdón y sintiéndonos mal por todo lo que hemos dicho. Otra situación es cuando la emoción principal es la tristeza, por ejemplo, en un duelo es normal, el tema es que se alargue en el tiempo y no sepamos gestionarla.

3-Automotivación: Esto se refiere a tener la capacidad de dirigir las emociones hacia un objetivo lo cual nos permite mantener la motivación y fijar la atención en las metas y no en los obstáculos.

4- Empatía: Es la capacidad cognitiva de percibir que están sintiendo los demás. El truco está en saber captar los mensajes tanto verbales como no verbales de los otros. El lenguaje del cuerpo es muy importante para poder percibir en otros como se está sintiendo.

5-Habilidades sociales: Es la capacidad de conocer los sentimientos de los demás y de poder hacer algo para transformarlo. El famoso liderazgo y la eficiencia interpersonal. La capacidad de producir sentimientos en los demás, aquí se ve mucho en las personas populares o carismáticas. Son capaces de solucionar problemas en los conflictos interpersonales sin alterarse, desde la paz y tranquilidad.