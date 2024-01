Psicología y Salud: El 'ghosting', consecuencias de desaparecer de un golpe

Es una experiencia ghosting cuando dos personas que se están conociendo y, de pronto, una de ellas desaparece, deja de contestar los mensajes, no vuelve a llamar y se desconecta de las redes sociales que les unía.

El fenómeno del ghosting se ha puesto de moda. El desaparecer de la vida de una persona de golpe genera un dolor emocional para la persona que lo sufre. Esta definición se utiliza, sobre todo, en la relaciones interpersonales y afectivas, y se refiere a cuando en una relación o en el principio de una relación, una persona elige cortar cualquier comunicación sin explicación ni despedida, como si lo hubiesen borrado del mapa. Esto genera en la otra parte un vacío emocional que le lleva a preguntarse qué habré hecho mal, no le gustaré, qué hago para que la gente me trate así….

Las nuevas tecnologías, que son las nuevas maneras de conocer a las personas a través de redes sociales hacen que el ghosting haya aumentado y sea mucho más fácil. Por eso, en un mundo donde estamos continuamente conectados por redes, el que alguien que te guste o te importe desaparezca de golpe y se desconecte, cuesta mucho trabajo aceptarlo emocionalmente.

Aunque parezca mentira, según los estudios realizados por varias universidades, dos de cada tres jóvenes han sufrido ghosting y también lo han hecho ellos la explicación de por qué lo hacían era porque era una manera fácil de cortar con alguien. Está claro que una ruptura directa o sea a la cara explicándolo, ya sea por teléfono o en vivo es menos dolorosa que un ghosting ya que te deja muchas dudas y desconcierto en por qué se habría ido.

Las consecuencias a corto plazo son la confusión y un gran sentimiento de rechazo, que afecta a la autoestima. Estos efectos hacen que la persona se quede enganchada de manera obsesiva, dándole vueltas y vueltas a los motivos de por qué esa persona se habrá ido y desaparecido por completo. Esto, a su vez, tiene efecto negativo para futura relaciones, pues en estudios realizados se ve como las personas que han sufrido ghosting mostraban sentimientos de desconfianza, recelo y desaliento para las próximas citas con otras personas.

Además de las emociones normales como ira, miedo o tristeza, cuando se produce una pérdida de pareja, hay unas emociones concretas que se añaden si la pérdida ha sido a través del ghosting y estas son la incertidumbre, soledad, miedo al rechazo, bajada de autoestima, sentimiento de abandono y una gran pérdida de confianza en los demás.

Hay una serie de características o rasgos de personalidad que pueden estar asociadas a esta conducta, aunque no se puede generalizar. Una de ellas sería la falta de habilidades sociales. Las personas con problemas de habilidades sociales y de comunicación a la hora aparecen, sobre todo, al expresar desacuerdo, decir que no o cambiar de opinión. Pueden tener limitaciones en expresar pensamientos y sentimientos y recurren a huir como una manera fácil para poder salir de esa situación y no enfrentarse, ya que no son capaces de poner límites.

Tienen también una tendencia evitativa. A menudo al tener dificultades en enfrentar situaciones que le generan conflicto, lo que hacen es evitar el conflicto directo, ya que las conversaciones o situaciones incómodas las tienden a evitar huyendo de la confrontación, desaparecen.

Sale también a relucir la inseguridad. Este es un punto bastante importante, ya que es esa inseguridad que tienen o el miedo al rechazo lo que hace que utilicen el ghosting ante la posibilidad de que puedan ser rechazados directamente. Antes de que tú me dejes te dejo yo.

Del mismo modo, también hay que apunta la baja empatía. El que otra persona no sienta las emociones de los demás o las sienta de una manera más baja hace que elija esta manera de enfrentarse a una situación, ya que no siente el dolor ajeno de una manera empática.

Por último, el miedo a la intimidad emocional. Las personas que se sienten vulnerables al mostrarse emocionalmente a otras o que tienen dificultades para abrirse emocionalmente suelen recurrir al ghosting como forma de protección.

De qué manera podemos afrontar si eres víctima de una experiencia de 'ghosting'

La persona que ha sido víctima de ghosting,¡ lo ha sido en más ocasiones. Establecer límites emocionales, puede ayudarte a no vivir otra situación similar, igualmente comunicando tus necesidades y expectativas, lo cual puede hacer que generes unas conexiones con otras personas más saludables y prevenir posibles ghostings.

Evita autoculparte, es decir, que sufras no es por tu culpa y tampoco busques una explicación a la conducta de la otra persona. Cada uno es responsable de sus acciones y que la otra persona haya decidido hacerlo no es tu responsabilidad ni tu culpa.

Intenta cultivar relaciones positivas para tener un grupo de apoyo cuando tengas que atravesar alguna situación de este tipo.

Manejar la incertidumbre también te ayuda ante la duda de no saber qué ha pasado y por qué ha pasado. No te quedes enganchado en pensamientos obsesivos, que lo que hacen es infravalorarte y machacarte pensando que eres el culpable de que esta persona haya desaparecido.

Practicar el desapego también te puede ayudar mucho. Aprender a dejar a ir las personas que quieren salir de tu vida es una forma respetuosa y madura para nuestro crecimiento personal a nivel emocional.

Saber gestionar las expectativas que ponemos en otros nos puede ayudar a reducir estas decepciones y sorpresas cuando la gente desaparece. Esto no quiere decir que te acostumbres a que la gente desaparezca y te da igual, sino que hay veces que cuando esa persona desaparece tienes que dejar ir.

Si en algún momento te viene a tu cabeza el hacer ghosting a una persona es fundamental pararnos y pensar cómo se va a sentir esa persona y ver que hay otras maneras de romper esta relación. Ya sea escribiéndole, si no me atrevo a llamar, pero dejando la puerta cerrada para que la persona que ya de por sí lo va a pasar mal, ya que es una ruptura, por lo menos que no se sienta culpable ni con angustia de por qué se habrá ido. Terminar con una persona a nivel de relación no significa que no puedas hacerlo con empatía y comprensión para que la otra persona sufra lo menos posible, esto se llama ser responsable emocionalmente inmaduro.

En conclusión, decir, que el ghosting pone de manifiesto que importante es implicarnos en el bienestar emocional de los demás, a través de fomentar nuestra responsabilidad emocional.