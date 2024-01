La resiliencia es la capacidad de una persona de asumir con flexibilidad, situaciones límite, sobreponerse a ellas y salir fortalecida, según el psicólogo Boris Cyrulnik. Según la Real Academia Española de la Lengua, la resiliencia es la capacidad de asumir con flexibilidad, situaciones límite y sobreponerse a ellas, pero dentro de la psicología se añade una característica más y es que ante estas situaciones no solo somos capaces de afrontar la crisis, sino que también somos capaces de salir fortalecidos.

Hay personas que ante pruebas difíciles que nos ponen la vida, unos se dan por vencidos y otros se sobreponen y salen fortalecidos. Ejemplos claros podría ser la muerte de un ser querido, la enfermedad de algún familiar o amigo, la ruptura de pareja.. son circunstancias que nos llevan a un sufrimiento límite, aquí se puede ver claramente. En estas situaciones, es la resiliencia la capacidad que tenemos de afrontar la adversidad, volviendo a un equilibrio emocional, natural.

La resiliencia es una capacidad que se puede desarrollar un largo de la vida, no es innata, y las personas resilientes practican una serie de hábitos:

1- Confían en sus capacidades, saben cuáles son sus limitaciones y sus potenciales y ponen foco en lo que pueden ser capaces de hacer, se aseguran de lo que pueden llegar a conseguir y le gusta trabajar en equipo, ya que saben que muchas veces la unión hace la fuerza.

2- Suelen estar muy en el momento presente, es decir, en el ahora para ellos el pasado no existe, y no estar en la culpa de lo que podía haber hecho y haber sido. Además para ellos el futuro no ha llegado. Disfrutan del día a día, aceptando las experiencias como se presentan sacándole mayor partido.

3-Las personas resilientes al ser muy positivas, suelen rodearse de amistades, que generalmente también son personas positivas ante la vida, y suelen evitar a las personas negativas, que están siempre en la queja absorbiendo energías de otros. Porque, si hay una circunstancia negativa, suelen tener una red de apoyo para sobrellevar los momentos difíciles.

4-Tienen mucha flexibilidad ante los cambios, ya que sabemos que la vida es puro movimiento y son capaces de cambiar sus planes o sus objetivos para cuando sea necesario porque se consideran y trabajan con flexibilidad, no se cierran a los cambios.

5-Utilizan mucho sentido del humor en situaciones que parece muy traumáticas y es verdad que el humor les ayuda a llevar de manera más liviana, cualquier problema que se presente.

6-Aunque sufren los cambios, también son muy persistentes en sus objetivos, son perseverantes, dentro de ellos hacen que se mantenga constantes y firmes, por lo que se proponen.

7- Son personas suficientemente humildes para pedir ayuda. Cuando así lo necesiten buscan apoyo social y saben que es muy importante en situaciones traumáticas.

8-Su intento no es de controlar situaciones que no depende de ellos. Sí que ponen su foco en gestionar sus emociones. Si algo se les va de las manos y no tienen la posibilidad de controlar, las personas resilientes, lo que hacen es navegar entre la incertidumbre y se sienten cómodas porque se centran en sus emociones para que lo que tenga que venir o está viniendo puedan ser lo más eficiente posible.

9-Que sean optimistas no significa que no sean objetivas, es decir que son realistas saben cuáles son sus capacidades, qué recursos tienen, pero sobre todo se centran en la parte positiva de la situación en vez de la parte negativa. Se centran en lo que tienen y no es lo que les falta.

10-Son personas que les gustan ser creativas, es decir, hay una situación problema y en vez de bloquearse o quedarse paralizados buscan una solución a esa experiencia, algo útil y sacan algo provechoso de dicha situación.

11-De las dificultades, en lugar de ver el fracaso, ven una oportunidad para aprender, como dicen las crisis son oportunidades y los resilientes aprovechan esa crisis, ese cambio para aprender y crecer. Suelen preguntarse qué puedo aprender yo de esta situación.

Como hemos visto la resiliencia no es una capacidad innata, es una capacidad que todos podemos desarrollar en el momento que nos lo propongamos.