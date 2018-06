Preocupación en la frontera por el retraso de las obras del puente del Guadiana

Los conductores que estos días se desplazan entre Huelva y el Algarve portugués por la autovía A-49 entre Ayamonte y Castro Marim comprueban cómo las dos impresionantes 'patas' sobre las que se sustenta el Puente Internacional del Guadiana son literalmente envueltas en una maraña de hierros.

Se trata de los andamios en cuyo montaje trabaja desde hace varias semanas la nueva empresa adjudicataria de las obras, después de que a principios de este año quedaran paralizados los trabajos por dificultades financieras de la anterior constructora a la que el Gobierno luso adjudicó los trabajos, según detalló el presidente de la Cámara municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.

Una vez solventados dichos problemas, y retomadas las obras, la preocupación de las administraciones y entes sociales a uno y otro lado de la frontera son dos: el retraso que los trabajos van a sufrir con respecto a la fecha anunciada inicialmente para su conclusión, ya que parece difícil que estén finalizadas en diciembre de este año; y los problemas de movilidad que las obras puedan provocar en el puente en plena época estival.

Luis Romao, director de la Eurociudad del Guadiana, entidad transfronteriza integrada por los municipios de Ayamonte y Vila Real e Santo Antonio y Castro Marim (Portugal), se muestra convencido de que los trabajos ocasionarán "alguna complicación" este verano, debido al elevado número de vehículos que hacen uso del mismo en esta época, y más aún cuando "se prevé que este año aumente el flujo con respecto a años anteriores".

No obstante, añade que "asumimos esa circunstancia como normal, y esperamos que las incidencias sean mínimas y que compliquen lo menos posible los desplazamientos turísticos y del resto de usuarios del puente".

En declaraciones a Huelva Información, señala que las obras "sufren algo de retraso por problemas con la anterior empresa adjudicataria", si bien Romao añade que en Portugal "es muy común que las grandes obras públicas sufran algún retraso". "Para nosotros lo importante es que se están acometiendo, y pedimos que se agilicen y concluyan cuanto antes generando los mínimos problemas", apostilla.

Y es que para la Eurociudad "lo ideal sería que concluyesen mañana mismo, pero eso es imposible, y lo mejor es que ahora marchan a buen ritmo" unos trabajos que considera "fundamentales" porque "la movilidad es muy importante para nosotros".

Para el Ayuntamiento de Ayamonte es también "muy importante" que los trabajos concluyan "cuanto antes". Al respecto, Marisol Guadamillas, teniente de alcalde para la Eurociudad en el Consistorio fronterizo, valora que "todo lo que sean retrasos en obras de infraestructuras tan importantes como este puente, viene mal". Por ello, pide que se agilicen al máximo los trabajos, ya que "cuanto antes concluyan, mejor para ambas orillas del Guadiana".

En este sentido, Guadamillas se muestra confiada en que las obras estén concluidas "como mucho antes de la próxima Semana Santa" y de cara a la temporada estival del año que viene. Sería lo ideal -prosigue- y es "lo que esperamos desde el Ayuntamiento". A ello instan al Gobierno luso, así como a presionar al de España para que así sea.

Por otra parte, para la teniente de alcalde fronteriza las obras son "muy importantes" tanto desde el punto de vista de la seguridad de los usuarios del puente, "para lo cual es fundamental su mantenimiento y revisiones periódicas"; como desde el punto de vista de la movilidad entre ambos países de cara a "reforzar el dinamismo entre los dos lados de la frontera".

En parecidos términos se pronuncia Carmen María Báñez, secretaria general de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Ayamonte (Apyme-Ayamonte) y del Centro Comercial Abierto de la ciudad fronteriza, quien también pide que concluyan las obras "cuanto antes", así como que los trabajos "no influyan en la fluidez del tráfico ocasionando retenciones, sobre todo ahora en verano, cuando el flujo es más intenso".

Igualmente, subraya que los retrasos "no van a permitir que las obras están concluidas en diciembre de este año, como estaba previsto inicialmente", aunque espera que "sí estén de cara a la Semana Santa de 2019 y la posterior campaña estival".

No obstante, para la representante del colectivo de empresarios de Ayamonte las obras son "muy positivas" porque la movilidad a través del puente "es fundamental para el desarrollo de ambos lados de la frontera", y para ello esta infraestructura debe estar "en estado óptimo". "Si el puente no está bien, los flujos no van bien" concluye Báñez.

Las obras en el puente fueron anunciadas hace ahora justamente un año por los Gobiernos español y portugués durante un acto celebrado en el antiguo puesto fronterizo hispano luso en el que participaron el entonces ministro de Fomento de nuestro país, Íñigo de la Serna; y el de Planeamiento e Infraestructuras luso, Pedro Marques.

Según destacaron ambos mandatarios, la actuación tiene un coste de 9,3 millones de euros, estando cofinanciada al cincuenta por ciento entre los dos países, aunque la ejecución práctica de los trabajos corre por cuenta del Gobierno portugués.