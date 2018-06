La DGT lanza hoy la operación especial de verano

Campaña de Cruz Roja para prevenir accidentes

Cruz Roja ofreció ayer una serie de recomendaciones para fomentar una verdadera 'cultura de la prevención' porque, como recuerdan los expertos, si se adoptaran las medidas de prevención necesarias, ocho de cada diez accidentes se podrían evitar. Así, antes de salir de viaje, aconseja hacer una puesta a punto del vehículo, colocar de forma adecuada el equipaje en el maletero, para que no se mueva; estudiar la ruta y, si se viaja con niños, preparar sus sillas adecuadas a su edad. Ya en ruta, pide que no se consuma alcohol y drogas, insta a realizar paradas cada dos horas, mantener la distancia de seguridad, no usar el móvil, no bajar la guardia en trayectos cortos ni con los peatones o ciclistas y usar el cinturón de seguridad.