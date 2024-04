Polémica tras la nueva avería del tren Huelva-Sevilla este domingo: las redes se incendian de quejas

Las redes sociales se incendian tras la última avería en el tren Huelva-Sevilla del pasado domingo. En esta ocasión, la avería se produjo en la línea de media distancia 13049 que cubría las dos capitales andaluzas y que salió a las 19:00 de la tarde.

Al final de la tarde de ayer, desde ADIF se informaba a través de sus redes sociales que el tren había tenido que detener la marcha por una "avería en la composición". Ante la imposibilidad de continuar su camino, desde la compañía ferroviaria se decidió que los pasajeros continuaran por carretera su trayectoria hacia Sevilla. Desde ADIF se informaba de que el próximo tren que pasaría por la zona con viajeros sería el Alvia 2384 que cubría el trayecto Puerta de Atocha en Madrid con la capital onubense.

MD 13049 Huelva-Sevilla S.J detiene la marcha por avería en la composición. Previsto encaminamiento de los viajeros por carretera a destino. Primer tren de paso con viajeros: Alvia 2384 Pta. Atocha-Huelva. — INFOAdif (@InfoAdif) April 14, 2024

Cansados de vivir una y otra vez este tipo de situaciones en el recorrido entre la capital onubense y Sevilla, han sido muchos los que han criticado con duros comentarios lo ocurrido en las últimas horas a través de las redes sociales de Huelva Información:

"La realidad supera a la ficción. De vergüenza"; "Pasa muy a menudo"; "¿Quién se atreve todavía a coger el tren?"; "Qué pena. A muchas ciudades les dan todo todo en bandeja y a Huelva no hay nada que hacer. Está ciudad de España está dejada de la mano de Dios"; "Otra vez...vergonzoso. Cualquier día no salimos ni entramos de Huelva ni a nado, porque no digamos como están las carreteras..."; "Por no hablar de los que nos hemos quedado una hora y 10 minutos en Santa Justa esperando porque no había maquinista, sin información ninguna, enterándonos por el boca a boca de las incidencias de Renfe. Una vez más Renfe demuestra su incompetencia"...

Incluso, había quien bromeaba con la Feria de Sevilla: "Lo dije el otro día, que cogiendo el tren de Huelva a Sevilla, llegas a Sevilla cuando ya ha acabado la feria", comentaba un lector.