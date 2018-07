"El Plan Estratégico debe servir, de una vez por todas, para el desarrollo de la provincia"

-desde hace tiempo se trabaja en Plan Estratégico de la Provincia de Huelva, en cuyas mesa está presente UGT. ¿Cuándo se conocerá, está ya cerrado?

-El próximo 26 de julio, en el Foro Iberoamericano de la Rábida, se presentarán públicamente las conclusiones del plan. Es muy ambicioso sobre todo porque participa la sociedad en su conjunto. Plantea las debilidad de y las potenciales de la provincia y pone en valor la marca Huelva para que sea conocida dentro y fuera del país. Tenemos la suficiente riqueza para que sea una provincia desarrollada con un futuro mucho más halagüeño. Aborda todos los sectores: agricultura, pesca, industria, minería, I+D+i, medio ambiente. Hace falta inversiones importantes de las administraciones, incluida la Unión Europea, para poder desarrollarlo. Espero que no se quede en un documento de muchas intenciones y perspectivas. Me preocupa el día después de la presentación porque tiene que servir, de una vez por toda, para el desarrollo de la provincia y no quedar guardado en un cajón. Creo que la Diputación, promotora del proyecto, ha sido inteligente a la hora de aglutinar a la sociedad en su conjunto para trabajar en dicho plan.

-¿Qué aporta el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva?

-Para mí ha supuesto una satisfacción después de muchos meses sin alcanzar un acuerdo con la patronal y con una ruptura en la negociación inminente. Tras la marcha del PP ha habido un cambio de actitud en la patronal y ha facilitado firmar un AENC histórico, refrendado por el 90% de los delegado de UGT. Es un acuerdo por tres años y de cumplimiento obligatorio a diferencia de otros, que eran de recomendación. Contempla un incremento fijo del 2% para todos los colectivos y 1%, dependiendo del sector y la empresa, encuadrado en la productividad, con lo que permite la recuperar poder adquisitivo. También es importante recuperar la jubilación parcial con contrato de relevo, para dar paso a los jóvenes y puedan tener un empleo de más calidad y estable. Hay que destacar igualmente la ultraactividad de los convenios colectivos, que permite mantenerlos en vigor hasta que no se negocie el nuevo. Asimismo, se ha avanzado mucho en materia de igualdad. Esperemos que el Gobierno, que tiene un tinte más social, haga sus tareas y camine por la senda de recuperar derechos.

-Junta de Andalucía y sindicatos han firmado también el acuerdo para la Función Pública.

-Los funcionarios son los trabajadores que más han perdido en estos años de crisis, porque el Gobierno podía incidir sobre ellos fácilmente en materia de empleo, lo que se tradujo en bajada de salarios y pérdida de condiciones laborales. Ya era hora que por lo menos en Andalucía cambiara el rumbo. El acuerdo beneficia a más de 270.000 empleados públicos. Se recuperan las 35 horas de jornada ordinaria, se incrementa el empleo neto y se aplica el cien por cien la tasa de reposición en todos los sectores. Además, proporciona estabilidad y consolidación al empleo temporal y una subida salarial en los próximos años que puede llegar al 8,79%. Creo que la Junta entiende que es hora de que los vientos soplen hacia políticas más sociales y más de izquierdas y de recuperación de derechos, si bien hace falta que se cumpla lo pactado.

-Otro ha sido el acuerdo para combatir la precariedad y de apoyo a la negociación colectiva.

-Andalucía y Huelva necesitan un plan de empleo serio que posibilite que baje los índices de precariedad laboral que se traduce siniestralidad y salarios bajos. Huelva tiene el segundo salario más bajo de España, el de la mujer es el más bajo y los jóvenes cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. La Junta ha dado un paso al frente, con una inversión de más de 700 millones de euros. Ha sido un plan acordado con los sindicatos y empresario que sirva para crear empleo de más calidad y para dar oportunidades a los jóvenes. El acuerdo es satisfactorio pero con el tiempo tendremos que ver si se ejecuta o no. Estaremos expectantes.