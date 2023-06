Pilar Miranda pone en valor la "unidad entre administraciones" por encima de los futuros pactos de gobierno con Vox

La recién elegida alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, continúa poniendo en valor la "unidad entre administraciones" por encima de los pactos que el PP pueda llevar a cabo con la ultraderecha. Miranda confía en que la arirmética de los posibles acuerdos con Vox, incluido el suyo propio, no altere el objetivo de su proyecto. Un proyecto que aune a la administración con sus ciudadanos en una alianza "para poner a Huelva en un lugar privilegiado".

Sobre su acuerdo con Vox en la corporación onubense, Miranda ha recalcado que se ha firmado "para llevar a cabo los proyectos que ambas formaciones tenían de forma previa en sus respectivos programas electorales", algo que hace extensivo al resto de formaciones. En una entrevista a Canal Sur, y a este respecto, la regidora asegura que esta dispuesta a "tender la mano" para implementar "aquellas ideas buenas para la ciudad vengan de donde vengan", algo que ya adelantó durante la campaña electoral.

La alcaldesa ha asegurado estar acostumbrada "a a trabajar en consenso y diálogo, aunque no tenga necesidad, ni nadie me lo pida, porque profesionalmente soy abogada mediadora y lo utilizo incluso en mi vida diaria. Un buen acuerdo es importante y hay que escuchar a todo el mundo para llevar a cabo proyectos que sean necesarios, aunque tú no lo hubieras pensado", ha subrayado.