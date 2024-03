Pilar Miranda insiste en que la decisión sobre el traslado de la exposición Jesús Hermida a la Casa Colón no está tomada

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, insistió este martes en que "no se desmantela" el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, al tiempo que subrayó su "respeto" por el comunicador, recordando que "de hecho se le dio hasta la Medalla de Huelva" y apuntó que la decisión de un posible traslado de su exposición hacia la Casa Colón es algo que se está hablando con la familia y con la Asociación de la Prensa de Huelva, pero que "no hay decisión cien por cien" al respecto.

Así lo manifestó a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que subrayó que "hay que barajar todo y hacer las cosas de una manera adecuada", toda vez que aseguró de que "se informará de lo que se haga" una vez que haya una decisión en firme. "Simplemente vemos que al centro van muy pocas personas y es un museo espectacular y le hemos ofrecido la Casa Colón porque es el sitio donde va más turismo de toda la capital y estamos en conversaciones con la familia y estuvimos también hablando con la asociación, pero aquí no hemos desmantelado nada ni nunca vamos a desmantelar nada. Al revés, se trata de darle más valor a algo que consideramos que es muy importante", expresó.

Asimismo, destacó que su equipo de Gobierno "no se caracteriza por hacer las cosas a las bravas", remarcando que sí ven "que es una pérdida" que la exposición "esté en un sitio donde no va la gente", por lo cree que "hay que ponerlo en el mejor sitio de la ciudad donde va más visitantes, que es la Casa Colón y que está siempre muy solicitada", así como añadió que ahora "vamos a contar con un nuevo espacio también en el Paseo de Santa Fe y entendemos que es un sitio maravilloso".

De otro lado, cuestionada por si la televisión municipal pudiera trasladarse al centro Jesús Hermida, la alcaldesa dijo que esto "fue una idea que tenía el equipo de Gobierno anterior y lo dijeron los técnicos" y que es una idea que "va a explorar" el actual.

De otro lado, en un audio remitido a los medios, el secretario adjunto de Organización del PSOE de Huelva y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Baluffo, afirmó que la alcaldesa "lo que no puede hacer también es mentir" sobre que "la idea de anular, de trasladar, de cercenar el Centro de la Comunicación Jesús Hermida para meter ahí en ese edificio las instalaciones de la televisión municipal sea una idea de otro grupo político ni del Partido Socialista".

"Es una idea exclusivamente de la señora Miranda, que desgraciadamente no tiene una sola idea buena para esta ciudad. Querer trasladar, cercenar y fragmentar el Centro de la Comunicación Jesús Hermida para meter en ese edificio a la televisión municipal es una malísima idea, es una pésima idea propia de una persona que no tiene ideas y que no sabe gobernar ni liderar una ciudad tan importante", afirmó Baluffo.