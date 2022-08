Pilar Marín se despide del grupo municipal del PP sin “nada decidido” para las elecciones

La recientemente nombrada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía como directora general de Emprendimiento y Formación Continua se ha despedido de su etapa como presidenta del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva dejando en suspense el nombre del candidato o candidata que concurrirá por su partido a las próximas elecciones municipales de mayo.

Según Marín, “la candidatura que pueda presentar el PP para Huelva no me toca a mí, le toca a la dirección del partido, pero de momento no está nada decidido, cuando ellos decidan estaremos obviamente ahí apoyándola, sea quien sea”.

Por su parte, sobre su trayectoria como presidenta de algo más de tres años en el Grupo Municipal, la popular se ha mostrado “muy agradecida” por el trabajo realizado, así como satisfecha porque “comenzamos con una situación muy difícil en 2019, cuando éramos tercera o cuarta fuerza política en la capital y, si seguimos la evolución, en las últimas elecciones los resultados han mejorado, por tanto tenemos una posición más que favorable para las municipales”.

Marín ha relacionado este progreso con el “trabajo continuo” de su equipo, que les ha llevado a consolidarse como “alternativa del gobierno de Cruz", algo que "se ha visto reflejado y que reconocen los onubenses”. Además, la popular ha añadido que “creemos que nuestro trabajo ha sido útil”, especialmente en materia de desempleo y problemas sociales, así como en las propuestas dirigidas a los empresarios durante la pandemia. No obstante, “no todo va a ser positivo”, ha señalado al referirse a su propuesta de convertir Huelva en ciudad europea, “que se ha quedado en el cajón, algo que me entristece”.

De igual modo, Marín ha tenido unas palabras de agradecimiento para su equipo, en un momento en el que ha estado acompañada por Francisco Javier González, Paco Millán y Jaime Pérez. Emocionada, la hasta ahora presidenta del Grupo Municipal del PP ha subrayado que “hemos sido una familia que ha trabajado junta para conseguir que Huelva tenga lo mejor posible, una familia de verdad que voy a llevar siempre en el corazón”. “Me va a costar trabajo conseguir un grupo tan bueno como este, pero sé que los voy a tener en el nuevo camino”, ha confesado.

Sobre su nueva andadura en la Junta de Andalucía, la directora de Emprendimiento ha reconocido que esta supone un cambio “no solo personal, sino profesional”, ya que “pasamos del ámbito municipal al ámbito y la estructura a nivel andaluz”. Asimismo, Marín ha relacionado este nombramiento con “el empeño de Juanma Moreno por la formación y el emprendimiento, sobre todo de los jóvenes”.

La popular ha destacado que su experiencia en la Universidad de Huelva, donde ha desarrollado su trayectoria docente y de investigación en la Facultad de Trabajo, “está vinculada a esta nueva propuesta” de la Junta, que pretende “conectar la universidad con la empresa” con el fin de fomentar el emprendimiento y la formación continua. Así, “el desempleo ha sido y es uno de los objetivos pendientes en Huelva y por el que ahora trabajaremos desde la Junta”, pues “no podemos permitir que la gente se vaya fuera porque aquí no tenemos trabajo”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, Jaime Pérez, que ha comparecido ante los medios tras Marín, ha felicitado a su compañera por el trabajo realizado como presidenta y ha reforzado sus palabras respecto a las municipales: “desde el minuto cero estamos trabajando por ganar las elecciones, independientemente de quién sea el candidato”. Preguntado por la opción de Pilar Miranda como número uno de las listas de su partido, Pérez ha asegurado que “aunque suenan muchos nombres, estoy completamente seguro de que, cualquiera que sea, pero especialmente ella, lo haría muy bien”.

Respecto al anuncio de Gabriel Cruz como candidato para las municipales, el portavoz del PP en el Ayuntamiento ha indicado que le ha causado “decepción”, ya que “fue el propio alcalde quien, ante notario, prometió que solo estaría dos mandatos”. Así, Pérez ha advertido que “una persona que hace esto no es de fiar”, para concluir añadiendo que “tenemos a un alcalde sin proyecto ni palabra”.