Psicología y Salud: Pensar demasiado, 'overthinking'

El estar continuamente pensando en algo, da igual el tema en sí, el estar en una preocupación constante rumiando todo el día genera mucha ansiedad y malestar. Esa sensación de no poder parar de pensar y pensar y pensar, nos lleva a sentirnos impotentes ya que no somos capaces de parar ese pensamiento. Entramos en las famosas rumiaciones u overthinking.

Es difícil dejar de pensar porque hemos generado un hábito que se ha hecho costumbre y no hemos entrenado nuestra mente a callarla cuando se ponga pesada. El exceso de pensamiento, produce problemas de salud mental sobre todo de mucha ansiedad.

Muchos pacientes dicen que no quieren pensar que es imposible dejar de hacerlo. En cambio, hay otros que piensan que es útil el estar preocupado continuamente ya que cree que así están atendiendo las preocupaciones. A la mente le gusta que estemos enganchados a ella, pues los hará creer que estar preocupado dándole vueltas algo es útil.

El término pensar demasiado o rumiación u ovethinking fue escrito por la psicóloga Susan Nolen-Hoeksema. Se podría definir como el dar muchas vueltas a cosas innecesarias, que son excesivas e infinitas a las causas y a las consecuencias de un problema pequeño, que pasa a generar muchas dudas. Añadiendo a estas dudas, pensamientos negativos.

Cuando entramos en constante rumiación, dejamos que estos pensamientos ocupen toda nuestra mente y nos solemos quedar atrapados en estos pensamientos que suelen ser desagradables y negativos. Como consecuencia de todo esto, las emociones más presentes son la ansiedad tristeza, irritabilidad y bloqueo.

Al estar todo el día poniendo el foco en estas preocupaciones, los pensamientos se vuelven obsesivos, impidiéndonos llevar una vida tranquila. Es cierto que la mayoría de los pensamientos que nos generaba ansiedad suelen ser inconscientes, pero siempre nuestro cerebro los está procesando, son pensamientos que nos dan ansiedad, entran en bucle, son sucesivos y negativos.

Algunas de las causas más comunes del pensamiento excesivo, suelen ser:

Buscar continuamente la causa y la explicación a todo lo que nos ocurre, el análisis de las cosas, por eso la famosa frases la parálisis del análisis. Cuando continuamente buscamos causas y explicaciones y explicaciones.

La necesidad de tener rápidas soluciones a nuestros problemas para todo.

Querer tener todo controlado para así poder conseguir los objetivos que nos hemos propuesto.

Entre las señales más claras que nos indican que estamos sufriendo o padeciendo el pensar demasiado o un overthinking:

-Revivir momentos o errores del pasado en el que nos hemos sentido culpables o con vergüenza, por ejemplo situaciones en las que has discutido con alguien o has tenido una situación en la que te has quedado paralizado y no reaccionaste bien entonces. Suele haber aquí un conflicto que la persona siente que no ha resuelto y revive y revive el pasado continuamente.

-Dificultades para poder dormir las personas parece que están deseando coger la almohada para quedarse enganchados en los pensamientos del día que le tienen que lo tienen totalmente absorbido cuando ya hemos visto que los pensamientos de duda y análisis continuo no son útiles.

-Interpretar continuamente las cosas, el estar continuamente poniéndose en la cabeza del otro o empezar a pensar en el futuro cómo va a ser no va a ser si lo acierto no lo acierto.

-Si estamos continuamente en la preocupación o en ese pensamiento negativo, es muy complicado que vengan a nuestra cabeza la tranquilidad para poder ver unas posibles soluciones o salidas a lo que nos preocupa.

-Cuesta tomar decisiones ya que una persona que tiene tendencia a pensar demasiado piensa que nunca hay una buena solución al problema que tiene y piensa que lo mejor que puede hacer es tomar mejores decisiones y la que elige nunca es la correcta. El sobre pensar hace que nos ponga dificultades a la hora de tomar decisiones.

¿Qué consecuencias suele haber por estas rumiaciones?: Fomenta sentimientos negativos, nos reduce la motivación para hacer cosas, no nos dejan concentrarnos de una manera clara ya que el nivel de ansiedad es muy elevado, nos interfiere la capacidad de resolver problemas y, por último, aumenta los estados de tristeza.

Hay muchas maneras de poder salir de este bucle y es aprender nuevos hábitos. Hay pensamientos con los que es mejor aprender a desconectar la mente pero es cierto que sí hay pensamientos a los que tenemos que buscar soluciones. El hecho de no querer pensar en algo hace que ya estemos pensando en ello, por eso, a veces es mejor buscar herramientas para manejar los pensamientos.