Psicología y Salud: Deja de importarte lo que los demás piensen de ti

Muchos pacientes en consulta comentan que les angustia mucho lo que piensan los demás de ellos. Y es que lograr que no te importe lo que piensen los demás de ti puede parecer muy difícil, pero tomando conciencia y practicando a nivel de pensamientos, no es tan difícil.

Primero debemos tomar conciencia de cuando creemos que los demás están pensando y evaluándonos continuamente sobre lo que hacemos y decimos. Damos por hecho que están pendientes de nosotros, como si fuésemos el ombligo del mundo.

Hay que empezar por evitar ese pensamiento de que el mundo entero está juzgando cada paso que damos. Muchas veces nosotros alimentamos la opinión de los demás porque estamos centrados en nuestros errores y en, si nos equivocamos, la vergüenza que sentiríamos por ello: "qué van a pensar si hago mal esto o lo otro". El miedo al fracaso nos lleva a estar en alerta sobre la opinión ajena, dado que eso nos hace sentir mucho miedo por si, como consecuencia de ello, nos rechazasen. Hay que aprender de los fallos y no sentirnos avergonzados; nadie nace sabiendo, el error es humano.

Muchas personas se dedican al llegar a casa a repasar lo que han hecho o dicho en conversaciones con los demás, buscando los fallos o “tonterías” que han podido decir. Rebobinan incluso hasta situaciones del pasado. En este sentido, cabe apuntar que hay pacientes que hacen esto con momentos ocurridos hace ya varios años. Por ello es importante dejar de cuestionarnos continuamente y dejar de creer que los demás nos están cuestionado por cada cosa pequeña que hacemos. Suelo decir a los pacientes que tienen esta angustia que los demás también tienen muchas preocupaciones y miedos propios como para tener que estar en los nuestros.

Hay una distorsión cognitiva, o error de pensamiento, que se llama “lectura de mente”. Es cuando pensamos que las demás están pensando mal de uno sin tener ninguna evidencia de ello: “Seguro que piensa de mí que soy... pensarán que no se hacer nada, que no valgo...".

Es entonces cuando uno tiene que aprender y entrenar a esa voz negativa (ego) que nos habla y nos genera inseguridad. Tenemos que aprender a callarla y a no darle poder en nuestra cabeza. Y, en su defecto, dar más poder a nuestra voz interior buena que nos dice: “Tranquilízate, nadie está pensando en ti, es tu mente la que te traiciona”. Es muy importante darnos cuenta en qué momentos y situaciones solemos preocuparnos más por las opiniones de los demás.

Una vez que somos conscientes acerca de en qué situaciones somos más vulnerables para pensar en lo que creemos que están pensando los demás de nosotros, podemos usar entonces esos pensamientos y elegir poner el foco en otro lugar y no en el juicio imaginario del exterior.

Otro punto muy importante es cuando realmente no se trata de imaginar ese posible juicio de los demás hacia nosotros sino que realmente han hablado mal de nosotros. Y es entonces cuando no podemos dejar que un juicio se convierta en un hecho. De hecho, si alguien opina de ti que eres tonto, hazte la pregunta: ¿lo eres? Pues no. Una opinión no es un hecho. Es cierto que a veces una crítica de alguien que nos quiere puede ayudarnos a plantearnos que a lo mejor hay algo que mejorar en uno mismo, pero nadie puede ser quien defina nuestra identidad. Por eso la única persona sobre la que tenemos el control somos nosotros mismos.

No podemos decidir qué van a pensar los demás de nosotros y tampoco podemos, ni tenemos que gastar nuestro tiempo, en demostrar a los demás cómo somos. Solo se trata de ser nosotros mismos, ya que siempre habrá personas a las que no les gustemos, hagamos lo que hagamos. Eso supone una pérdida de autoestima enorme.