Patricia Mauri: "Quiero que las enfermeras estemos en los órganos de decisión, y no de forma anecdótica"

Patricia Mauri encuentra la felicidad en ayudar a los demás. Su vocación es servir, tanto como profesional del Servicio Andaluz de Salud como voluntaria en proyectos sociales. Desde comienzos de enero extiende su mano, como presidenta del Colegio de Enfermería de Huelva, a todos los enfermeros colegiados. Llega al cargo con la sencillez que le caracteriza y lo hace con la ambición de situar a la Enfermería en el lugar que le corresponde. Pasión, entrega y energía cocinan la receta con la que Patricia Mauri quiere trabajar en beneficio de sus compañeros de profesión.

- ¿Cómo ha sido su recorrido por el Colegio hasta llegar a presidirlo?

- Acumulo muchos años de dedicación al Colegio de Enfermería, colaborando al principio de forma ocasional y, seguidamente, de forma más continua. Me propusieron primero para la Junta Directiva como vocal y, recientemente, como presidenta. Y no me lo pensé. Me cuesta mucho trabajo decir que no y no va conmigo eso de quejarse desde el asiento y no levantarse, por lo que quería ponerme a trabajar por aquello que me importa.

- Lleva apenas unos meses en el cargo, ¿cómo han sido sus primeras semanas?

- He de decir que no he dejado mi trabajo, por lo que compagino la dirección en funciones del equipo Delta del distrito Condado-Campiña con la presidencia. No he querido dejar esto atrás porque es el mejor sitio del mundo en el que se puede trabajar y cada día aprendo mucho de mis compañeros y pacientes. Sí que es cierto que es difícil compaginar ambas ocupaciones, pues te sacan muchas horas de casa, sobre todo al principio cuando aún te estás aclimatando a ello. Respecto al Colegio, he comenzado estudiando mucho para conocer la situación de partida, aprendo de otros colegios, pregunto a los colegiados qué formación necesitan y qué instructores están dispuestos a impartirla y he expuesto los presupuestos para este año, entre otras tareas.

- ¿Qué objetivos tiene como presidenta?

- Tengo demasiados. Primeramente, quiero visibilizar la enfermería y a la enfermera. Si se fija en todos los órganos de gobierno de los servicios sanitarios, hay muchos profesionales de otras especialidades y, sin embargo, los enfermeros, que somos el colectivo mayor, no estamos al mismo nivel. Quiero que estemos en todos los órganos de decisión, proyectos y protocolos, y no solo con una representación anecdótica. Igualmente, en esos órganos de gobierno, sin discutir la valía de los que están, hay menos mujeres cuando alrededor del 80% de los profesionales de enfermería son mujeres. De otro lado, apuntar también que no tenemos reconocida la categoría A, cuando tenemos un trabajo de mucha responsabilidad. Vamos a pelear por ello, por unas funciones que sean reconocidas, por mejorar nuestra cartera de servicios, por la formación continuada y, sobre todo, para que la población nos conozca y nos reconozca. También impulsaremos el voluntariado, las jornadas de formación o las actividades para profesionales jubilados.

- Como presidenta, ¿le preocupa algo?

- Mi preocupación es no estar a la altura, no hacer brillar a mi profesión como se merece y perderme en el camino.

- ¿Qué tan importante es el Colegio para los enfermeros?

- Este Colegio es pequeñito, pero siempre está al servicio del colegiado porque nos vemos por los pasillos de los centros sanitarios. Es muy positivo que nos crucemos y que la comunicación sea tan fluida entre nosotros porque nuestras máximas son la ordenación del ejercicio de la profesión, orientado a la mejora de la misma, de acuerdo a los principios éticos y deontológicos; la representación de los intereses, aspiraciones e inquietudes de la profesión; o la protección de la población a la que nos debemos, entre otras.

- ¿Le preocupa que profesionales de Huelva emigren a otros países o comunidades a trabajar allí?

- Ahora tenemos la suerte de tener un bajo porcentaje de profesionales que se marchan y esperemos que esto no cambien una vez concluyan los contratos Covid. No ha sido muy alto el porcentaje, precisamente, por la situación de pandemia y post pandemia, de ahí que los contratos sean más largos. Aun así, sabemos que cuando los profesionales se quedan es cuando les mejoras las condiciones laborales y retributivas y entiendo que si en otros puntos estas son mejores, corremos el riesgo de que nuestros talentos se marchen.

- ¿Apuesta por reclamar la figura de la enfermera escolar?

- La enfermera escolar es imprescindible, pues contribuye a promover, favorecer y restaurar la salud de la comunidad educativa. Los mejores resultados en salud a largo plazo vienen dados por la educación desde la infancia, ya sea en primeros auxilios, en maniobras RCP o en hábitos de vida saludable. Todo ello se enseña y se interioriza desde una edad temprana, por lo que no entiendo que se pueda cuestionar su importancia. Entiendo que los padres luchen por esta figura y nosotros tenemos que estar con ello porque se traducirá en pronósticos de vida más favorables para todos.

- Las consultas de acogida han suscitado cierta polémica entre los médicos, ¿cuál es su opinión al respecto?

- Son un proyecto que funcionará bien si se hace bien. Como todo proyecto, si se quiere que funcione hay que tener en cuenta a todos los intervinientes: a los usuarios, a médicos y a enfermeras formadas y entrenadas. Se necesita de un currículum y una capacitación para estar en determinados puestos, como es el caso. Si se elige a quien quiere estar, siempre y cuando esté formado, irá bien. Eso sí, hay que tener en cuenta siempre al paciente, pues hasta que no entendemos que el paciente no es tuyo ni mío, sino suyo, no conseguiremos mejoras.

- ¿Qué imagen tiene en el exterior el Grado de Enfermería de la Universidad de Huelva?

- Un grado que conozco bien, estuve en la primera promoción de la Onubense. Es conocido y reconocido dentro y fuera de España y saben que tenemos una Universidad muy potente que prepara muy bien a los enfermeros, si bien es cierto que no puedes parar de estudiar en toda tu carrera por todos los avances a los que asistimos.

- ¿Por qué ser enfermera?

- Si soy sincera, preguntaría si se entiende que a alguien no le gustaría serlo. Es la mejor profesión del mundo, pues tenemos la oportunidad de promover, prevenir, enseñar, la obligación de una formación continua … y el privilegio de cuidar, acompañar, ayudar a morir con dignidad. No sé que profesión puede ser tan hermosa y gratificante como la mía. Solamente que un paciente te mire y te de las gracias te llena y eso no lo puede sentir todo el mundo. Además, me gusta mucho el sentimiento de familia que existe, en tanto que compartes con tus compañeros todos los malos momentos y ese abrazo, después de una asistencia dura, te ayudada a sobrellevarlo mejor.

- Fue en pandemia cuando mayor reconocimiento se vio a las enfermeras.

- El reconocimiento del trabajo de la enfermería nunca ha sido tan valorado como lo es ahora. Hemos estado al lado del paciente, tanto en la calle como en los domicilios, las 24 horas durante todo el año y eso las personas no lo olvidan. Somos los que pasamos más tiempo alrededor de los pacientes y siempre con un trabajo silencioso, sin vanagloriarnos de ello.

- El voluntariado siempre ha sido uno de los pilares de su vida. ¿Qué aprendizaje le ha dado?

- Soy voluntaria desde los quince años y qué mejor forma de serlo que siendo enfermera. Pasé por Cruz Roja y por Bomberos Unidos y he viajado a los países balcánicos y a Latinoamérica. He tenido la suerte de conocer a personas que se enfrentan a situaciones difíciles con una sonrisa y estoy eternamente agradecida por ello. Por tanto, recomiendo a todos que al menos una vez hagan un voluntariado porque te baja de las nubes y te dice: "por esto eres enfermera". Me han dado muchas lecciones de humildad y de vida.

- Recientemente el Colegio de Enfermería inauguró su nueva sede.

- La nueva sede es solo un bonito envoltorio, hueco sin los colegiados y colegiadas dentro. Queremos que la enfermería la llene de proyectos, cursos, reuniones, presentaciones, jornadas…y necesitamos alumnos, inventores e instructores. Disponemos de todos los recursos necesarios para hacer simulación clínica (maniquíes de parto, RCP, ecógrafo...) y estamos trabajando para aumentar la oferta de formación presencial y on line, dentro y fuera de las instalaciones colegiales, para el colectivo enfermero y para el resto de la ciudadanía. Todo ello con la máxima de aprovechar nuestros espacios.