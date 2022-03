Pasarela de la Fuente Vieja al Chorrito Alto

A actuación en la Fuente Vieja se va a completar recuperando la pasarela que llega hasta la avenida Manuel Siurot, conectando así con el paseo que lleva hasta el santuario de la Cinta.

Una idea acertada porque no es solo comunicación, sino que el proyecto enlaza con la historia, más allá de que apasione la galería romana o la historia propia del acueducto que como no se ve siempre deja lugar a las muchas interpretaciones y también, por qué no decirlo, a las fantasías. Eso viene bien pues también es una forma de acercarse a la arqueología y al patrimonio, que siempre habrá tiempo para documentarse.

La conexión de la Fuente Vieja con la parte alta es una cuestión que refleja la relación de esta con el entorno. El agua de la vida. Esta se convirtió no solo en un punto desde donde acarrear agua, sino en enclave para muchos que formaron lo que era la zona del Chorrito, un conjunto de casas humildes levantadas por las propias manos de sus moradores.

Sencillamente era un lugar para vivir, o al menos tener un techo donde refugiarse, pues las condiciones nunca fueron las mejores. Mas bien no había de nada, por eso situarse al amparo de la Fuente Vieja, donde al menos tener agua.

Por ello es especialmente importante que cuando se contextualice la Fuente Vieja se de un paso más de la época de los romanos y nos vayamos a ayer por la tarde, cuando aquí existía este conjunto de casas del Chorrito.

Ofrecerá una visión de cómo era la vida no hace muchos años, hasta que el Ayuntamiento de Huelva, en tiempos del alcalde Diego Sayago, consiguió la promoción de viviendas de la barriada que hoy lleva su nombre y es conocida popularmente como Torrejón.

La pasarela también debería conectarse hacia la casita de Villa Rosa, que cada vez se encuentra en peores condiciones. Se hace urgente, por tanto, ese deseo de que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con la propiedad para adquirirla. Al menos es importante la catalogación patrimonial que impida su continua degradación.

Este, como todos piensan, sería el sitio del centro de interpretación de El Conquero, que no es solo ni la Fuente Vieja ni el acueducto. El espacio paisajístico en sí mismo es toda una alegría para respirar y sentir su belleza. Y de fondo las Marismas del Odiel.