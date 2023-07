El PSOE critica el despido de seis trabajadoras y el Ayuntamiento de Huelva dice que se reincorporarán en septiembre

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha lamentado que seis trabajadoras sociales de los servicios municipales "se quedaron en paro el pasado lunes tras la finalización de sus contratos y ante el inmovilismo del actual equipo de Gobierno". Sin embargo, el Consistorio ha asegurado que las trabajadores sociales que finalizan su contrato en julio y agosto "se reincorporarán en septiembre" para lo que "ya se ha iniciado el expediente correspondiente y está reservada la partida necesaria para su contratación".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la concejal socialista María José Pulido ha criticado que junto a las seis trabajadoras sociales que "se han quedado en la calle, otras dos tendrán el mismo final si el equipo de Gobierno no empieza a trabajar de una vez por todas". De este modo, la socialista ha culpado al "inmovilismo" del PP, que todas estas trabajadoras dejen de prestar "un servicio tan básico como necesario" y le ha pedido "que renueven todos estos contratos de inmediato".

"Cuando el PSOE llegó al Gobierno municipal en 2015, nos encontramos unos servicios sociales mermados y saturados, que no daban la respuesta necesaria a la ciudadanía. Esa fue la herencia que recibimos de la actual alcaldesa Pilar Miranda que estuvo dieciséis años al frente de esta Concejalía", ha incidido. Además, Pulido ha subrayado que en los ocho años de gobierno del PSOE "dejamos los servicios municipales con una veintena de trabajadores más que cuando llegamos, a cargo de diferentes programas sociales", por lo que, en su opinión, se ha dado "una respuesta eficaz en unos años complicados con una pandemia de por medio".

Además, ha recordado que se ampliaron las jornadas de las trabajadoras de la Dependencia "que Pilar Miranda tenía contratadas en condiciones precarias" y que "ahora trabajan los doce meses del año y no nueve". También, "se crearon bolsas de trabajo para cubrir bajas y jubilaciones, algo que nunca hizo Pilar Miranda en todos sus años al frente de Políticas Sociales".

"También se aumentaron las partidas económicas para convenios que no estaban en 2015 con un aumento de inversión de 434.500 euros con los que se financiaba, entre otros, el convenio con el economato social 'Resurgir', excluido anteriormente de las ayudas municipales", ha abundado la concejal socialistas, quien ha resaltado que "el PP ha llegado con despidos por la falta de trabajo de este equipo de Gobierno inexperto y sin capacidad de gestión". "Esperamos que éste no sea el inicio del desmantelamiento de un área muy sensible desde la que se presta ayuda a numerosas familias muy vulnerables de nuestra ciudad", ha concluido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva ha afirmado que las trabajadores sociales que finalizan su contrato en julio y agosto "se reincorporarán en septiembre" para lo que "ya se ha iniciado el expediente correspondiente". Al respecto, desde el Consistorio han explicado que "siguiendo las instrucciones del departamento de Personal", tanto las personas que finalizan su contrato en este mes de julio como en agosto "se reincorporarán al trabajo en el mes de septiembre". Precisamente, el Consistorio ha señalado que para ello "ya se ha iniciado el expediente correspondiente y está reservada la partida necesaria para su contratación".

Asimismo, desde el Ayuntamiento han detallado que "se trata de un trámite administrativo que por los plazos que marca la ley no se puede ejecutar antes". En cualquier caso, "todas las personas que finalizan sus contratos en servicios entre julio y agosto tienen sus puestos de trabajo garantizados en septiembre cuando culmine el proceso".