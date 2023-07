La limpieza en Huelva será la misma en el centro de la ciudad y en los barrios. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, presentó en la Plaza del Antiguo Estadio la segunda fase del Plan de Choque de Limpieza, junto al director regional de Sur Este de Prezero, José Antonio García, y dio a conocer los recursos y medios activados para el refuerzo del servicio. Miranda señaló que son quince ya las actuaciones realizadas y se inicia ahora una segunda fase.

Aseguró que la limpieza será igual en todos los puntos de la ciudad, "todos pagan impuestos, para nosotros son exactamente igual los barrios y el centro, todos los ciudadanos tienen derecho a una ciudad limpia independientemente de donde vivan".

La alcaldesa de Huelva comentó respecto al Plan de Choque de Limpieza que "no es fácil encontrar empresas que ante la demanda de la administración hagan el esfuerzo que está haciendo y además a coste cero, es decir, que no le va a costar a los ciudadanos más dinero, con lo cual yo quiero agradecer esa sensibilidad, ha sido capaz de recibir de la manera adecuada nuestra petición y hacerla efectiva, deja de ganar dinero en beneficio de los ciudadanos de Huelva, es el mismo contrato, sin embargo, se están dando una serie de servicios extras".

Miranda apuntó que "la unión de la iniciativa pública y privada ha dado lugar a que hayamos podido empezar un Plan de Choque, hayamos tenido quince actuaciones especiales y ahora seguimos con esa segunda fase que va a llegar a los distintos barrios de Huelva". La empresa concesionaria del servicio va a incrementar su equipamiento con un camión de baldeo, tres barredoras, dos baldeadoras y una máquina de agua caliente para la limpieza de manchas en el acerado.

La alcaldesa recalcó que "la concejala y los técnicos están todo el día en contacto con la empresa y se están haciendo las mejoras que entendemos que son necesarias, el servicio está mejorando. Desde que hemos llegado lo que le hemos pedido a la empresa, está accediendo. Nos estamos esforzando para que se limpie todo lo antes posible y que se mantenga esa limpieza".

"Quiero que Huelva esté limpia, que sea el orgullo de toda Andalucía, que las zonas verdes estén en condiciones, que tengamos servicios públicos de calidad", incidió la alcaldesa que pidió a la población "que tenga en cuenta la limpieza de la ciudad y tengan prácticas que nos ayuden a que Huelva esté reluciente, el comportamiento vecinal es fundamental, yo sé que los ciudadanos son solidarios, quieren una ciudad maravillosa, pero les pido su ayuda".

Asimismo, en cuanto al personal de la empresa concesionaria del servicio, se ampliará la plantilla de operarios y se incrementará la estructura organizativa con un delegado en Huelva y una nueva jefa de servicio.

El director regional de Sur Este de Prezero recordó que "llevamos mucho tiempo trabajando para la ciudad de Huelva. Nos gusta trabajar y trabajar bien y nuestro compromiso es mejorar y vamos a mejorar, vamos a incrementar servicios, vamos a ayudar a la ciudadanía y vamos a mantener una ciudad limpia y sostenible, que es lo que queremos todos". Afirmó que "somos firmes defensores de la colaboración público-privada y sólo de esa manera los contratos públicos tienen más eficiencia y eficacia y seguiremos trabajando por vosotros, por los ciudadanos y por la imagen de la empresa".

Subrayó que "hay que demandar concienciación a todo el mundo, que todo el mundo colabore para que, de una vez limpia Huelva, se pueda seguir estando en un estándar altísimo de calidad y limpieza".

La concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos explicó que además de la campaña de choque de limpieza que se está haciendo barrio a barrio se va llevar a cabo un plan de mantenimiento de mobiliario urbano, "por cada barrio se irá viendo el mobiliario que tiene desperfectos y se irán haciendo labores de pintura, muros..., lo que está en mal estado se irá reponiendo. Hay contenedores que están muy deteriorados y se irán cambiando poco a poco, se irá estudiando barrio a barrio y todas las necesidades las vamos a ir cubriendo porque creemos que, con una limpieza de choque y también en el mobiliario, la ciudad va a lucir mucho mejor".

Ponce también solicitó la colaboración de los ciudadanos porque "una Huelva más limpia es posible y entre todos lo vamos a conseguir". Manifestó que se va a lanzar una campaña de concienciación ciudadana. Respecto a los propietarios de perros que no recogen los excrementos de sus mascotas de la vía pública, indicó que "hemos hablado con la Policía y le hemos dicho que vamos a empezar a dar un toque de atención a las personas que no son cívicas y, si no cumplen, tendremos que poner multas, porque sino con esto no vamos a poder acabar nunca, pedimos civismo a la ciudadanía".