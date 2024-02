El PSOE exigirá en el Pleno la reanudación de las obras en las viviendas municipales de La Navidad y Pérez Cubillas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva presentó este viernes una moción que se debatirá en el pleno del próximo lunes para pedir la reanudación de las obras de la tercera fase del programa de rehabilitación de viviendas. El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, señaló que en estos momentos "hay diez viviendas, tres en La Navidad y siete en Pérez Cubillas, a la espera que se inicien las obras de reforma integral o con las obras paralizadas".

Se trata de diez viviendas sociales que, según el socialista, "estaban siendo sometidas a una reforma integral y cuyos trabajos se detuvieron a finales del mes de junio de 2023". Baluffo considera que “desde entonces, ocho meses después, Pilar Miranda no ha tenido a bien reiniciar esas reformas y las familias están sufriendo una incertidumbre insoportable”.

La pasada semana el equipo de Gobierno tildaba de "falsa" la referida acusación y señala que "esas obras de Pérez Cubillas se encontraban paradas ya en el mes de junio como consecuencia del abandono del anterior adjudicatario". De hecho, sostenía, "se trata del mismo contratista que dejó los trabajos inacabados en la Barriada de la Navidad y en Jesús Hermida a las semanas del inicio". Añadían que está en trámites la resolución del contrato vigente en ese momento que, "una vez quede resuelto, se procederá a iniciar los trámites de licitación y adjudicación del nuevo contrato. Una situación de la que han sido informados debidamente los vecinos, como se hizo con la Barriada de la Navidad y Jesús Hermida", afirmaron.

En las últimas semanas, el Grupo Municipal Socialista visitó a los vecinos afectados por estas obras "que se han dejado a medias y nos encontramos una imagen dantesca, con los interiores de las casas demolidos y todo lleno de escombros y de basura después de ocho meses de abandono, con las estructuras de las casas al descubierto recibiendo la lluvia directamente sin protección y con las familias que llevan décadas viviendo allí, desesperadas”, prosiguió. Baluffo denunció así “que mientras este equipo de Gobierno se niega a gestionar, hay muchos vecinos que lo están pasando muy mal, que quieren volver a sus casas o que no se filtre la lluvia por el techo”. El portavoz quiso insistir en que “el Ayuntamiento es el responsable de que estas casas cumplan los requisitos de habitabilidad exigidos” y exigió a Pilar Miranda “que acabe con el sufrimiento de las familias que quieren volver a sus casas y les entregue unas viviendas dignas”.

Además, desde el PSOE lamentaron que el equipo de Gobierno actual “ni gestiona ni da explicaciones a estas familias”. Según Baluffo, "la alcaldesa está escondida y ha decidido no dar la cara”. Francisco Baluffo dijo al Partido Popular que “ya no caben más excusas”. “Ya les toca gobernar y trabajar sin lloriqueos porque, además, no tienen motivos para quejarse, ya que se encontraron un Ayuntamiento como nunca había estado: saneado económicamente, ordenado, y con numerosos proyectos ejecutados y en marcha”, indicó.

Programa de Rehabilitación de Viviendas

El parque municipal de viviendas está conformado por 618 inmuebles con más de 50 años de antigüedad y muchos con hasta 70 años. El portavoz socialista recordó que “nunca se había actuado en estas casas hasta que el PSOE llegó a este Ayuntamiento en el año 2015. En estas casas no se había hecho nada en más de 60 años y los vecinos vienen padeciendo problemas con las cañerías, la instalación de luz y las humedades”, subrayó.

Gracias al Programa de Rehabilitación de Viviendas se habrá intervenido en 54 viviendas, en 35 con reformas integrales y 19 para reformar los techos, cuando se culmine la tercera fase paralizada actualmente.

En la primera fase, apuntan desde el PSOE, "se hicieron ocho reformas integrales de viviendas en Pérez Cubillas con una inversión de 260.000 euros". En una segunda fase, se intervino de forma integral en 12 viviendas: ocho de Pérez Cubillas, dos en La Navidad y dos en Huerta Mena. Además, se reformaron ocho cubiertas en casas de La Navidad. La inversión superó los 600.000 euros. Y en la tercera fase que ahora está en marcha, está previsto intervenir en 26 viviendas con 15 reformas integrales (tres en La Navidad, siete en Pérez Cubillas y cinco en la calle Jesús Hermida, junto a La Merced). Y otras 11 reformas de cubiertas en La Navidad. "Además, desde 2021, hay un contrato para reparar desperfectos menores del parque público de viviendas mediante el que se llevaron a cabo alrededor de 150 actuaciones", finalizó el PSOE.