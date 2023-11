El PSOE pide al PP en la Diputación “que dé a conocer todo lo relacionado con la compra de dos edificios”

Rosa Tirador ha manifestado su preocupación de “cómo se está llevando a cabo este tema dada la falta de información y transparencia, ya que no conocemos nada sobre el expediente de adquisición de estos dos edificios, tampoco del proyecto que se va a llevar a cabo, ni de la cuantía de lo que va a costar la remodelación de los mismos. Creo que es muy importante conocer todos estos datos para tener una valoración, ya que esto despierta alarma y, además, de la urgencia con la que se está llevando a cabo toda esta operación”.

La socialista ha alegado que “lo único que conocemos es un informe donde en un pequeño párrafo aparece la necesidad de la compra, pero creemos que es necesario un estudio exhaustivo económico para llevar a cabo estas adquisiciones, como también un estudio exhaustivo de lo que va a costar la remodelación de estos dos edificios, que es muy importante que la ciudadanía lo conozca”.

En esta línea, Rosa Tirador ha señalado que “contamos con que va a costar 2.997.000 euros, pero el montante mayor vendrá detrás de la compra de estos dos edificios. Toda esta falta de información nos inquieta y, más aún, cuando conocemos que Cohousing, antes de ponerse a la venta el Colegio de Ferroviarios, ya tenía el proyecto preparado para la parcela del Ensanche”.

Para la socialista, “todo resulta muy curioso y llamativo, y no queremos pensar que el PP esté utilizando las administraciones para un negocio inmobiliario, cuando lo que debería de estar haciendo es mirar minuciosamente el dinero público, mirar de forma escrupulosa el dinero de la Diputación Provincial de Huelva y no derrochando ese dinero que es de todos los municipios de la provincia”.

Rosa Tirador ha enfatizado que “nos enfrentamos a dos modelos de gestión política, la del PSOE, que ha luchado durante todos estos años por rehabilitar edificios antiguos, patrimonio de la capital, como está haciendo con el antiguo Cuartel de Santa Fe, con fondos del Ministerio de Cultura, con lo que no le va a costar ni un euro a los ciudadanos de la provincia de Huelva, para destinarlo a uso cultural y social para disfrute de la ciudadanía; y, por otro lado, nos encontramos ante un modelo del PP especulativo, donde un edificio de patrimonio de la capital pasa a otra administración para destinarlo a uso de oficinas administrativas, y al que no podrán tener uso los onubenses”.

Por ello, ha preguntado al PP, “si ésta va a ser la tónica de aquí en adelante, la de rehabilitar edificios de las mismas características que estos que ha adquirido, ya que los alcaldes y alcaldesas necesitan saber en qué va a beneficiar la compra de estos dos edificios a la provincia de Huelva. No me gustaría pensar que la Diputación Provincial está desvirtuando lo que es su objetivo, que no es otro que trabajar por y para la provincia”, ha concluido.