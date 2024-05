El PSOE critica que la Junta "ataque" al Gobierno de España cuando "no ejecuta fondos" para sanidad y educación

El parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Enrique Gaviño, ha criticado este lunes la "estrategia del PP y de la ultraderecha" de "atacar constantemente" al Gobierno central y "pedir más dinero" cuando, en su opinión, la Junta "no ejecuta los fondos estatales que recibe para mejorar la sanidad y la educación públicas", por lo que "no piden dinero para mejorar la vida de los andaluces, sino para confrontar".

En rueda de prensa, el socialista ha remarcado que hay "dos estrategias políticas muy marcadas", por un lado, "la de la derecha y de la extrema derecha, consistente en atacar permanentemente al Gobierno de España" y, por otro lado, "la del PSOE y los partidos de izquierda, en una constante búsqueda de solucionar los problemas que tiene la gente allí donde gobernamos, y donde no, plantear alternativas de gobierno viables".

"Esta estrategia de las derechas de atacar permanentemente al Gobierno de España se traduce en que la Junta reclama constantemente más fondos para Andalucía, pero los socialistas no es que queramos más fondos, sino pedimos coherencia, ya que el presidente, Moreno Bonilla, solamente pide más fondos por confrontar y seguir los dictados de Génova, los que le manda su partido y hacerle el juego a su líder, Núñez Feijóo", ha aseverado.

Al respecto, ha criticado que Moreno Bonilla "no pide dinero para mejorar la vida de los andaluces" porque "hay datos que le dejan sin argumento", a lo que ha puesto de ejemplo el presupuesto de la Junta, el cual, en su opinión, "no se ejecuta y no utiliza todos esos miles de millones para mejorarle la vida a los andaluces".

"No cumple con su palabra de eficacia porque cada año la Junta deja de ingresar 1.200 millones de euros, porque los beneficios que Moreno Bonilla ha aprobado para las grandes fortunas. No es honorable, no es digno pedir más dinero, más fondos europeos, cuando recibe tantos fondos que ni siquiera es capaz de ejecutarlos".

Relacionado con ello, Gaviño se ha referido al Bono de Alquiler Joven, ya que el Gobierno de España "destinó 72 millones de euros a Andalucía para repartirlo entre los jóvenes y que puedan emanciparse", pero la Junta "decidió confrontar y no ejecutar ese programa para no darle un plus al Gobierno de Pedro Sánchez", y "no puede argumentar ahora y excusarse en decir que es que las bases de ejecución eran muy complicadas porque otras comunidades autónomas lo han ejecutado completamente".

Asimismo, han añadido que "no lo han ejecutado porque no han querido y eso ha provocado que los propios jóvenes afectados hayan constituido una plataforma, hayan denunciado a la Junta de Andalucía y un juez haya admitido a trámite esa denuncia", ha señalado.

Por otra parte, el socialista también ha mencionado a la educación pública, ya que "el Gobierno central ha destinado 1.639 millones de euros", pero "han sido devueltos, pese a que se podrían haber construido 400 escuelas públicas en Andalucía".

Asimismo, el portavoz del PSOE andaluz ha subrayado que la Junta "ha dejado de ejecutar 2.052 millones de euros recibidos por parte del Gobierno de España para mejorar la sanidad pública en Andalucía" y "para que no estuviera como está", pero, en su opinión, Moreno Bonilla "lo que ha hecho es no ejecutarlo y devolverlo".

"Con ese dinero podrían haberse construido 240 centros de salud en Andalucía. Pero en nuestra provincia, que somos especialmente los más agraviados, que se devuelva el dinero duele especialmente, ya que se podría haber construido el Materno Infantil y los tres chares, el de Aracena, el de Bollullos y el de Lepe", ha aseverado.

Por otro lado, el socialista ha enfatizado que con ese montante "se podrían haber contratado a miles de sanitarios para resolver la situación que tenemos en nuestra sanidad", puesto que ha lamentado que "hay dos millones de andaluces en listas de espera, de ellos, 100.000 onubenses", es decir, que "uno de cada cinco onubenses está esperando que le den cita para el especialista o que le operen y eso a pesar de que le llega más dinero que nunca de Europa".

"Defensa de los servicios públicos"

Asimismo, de cara a los próximos comicios del 9 de junio, el socialista ha remarcado que en Europa "se necesita que gobierne quién que siga apostando por el progreso y por los servicios públicos", toda vez que ha incidido en "huir de ese voto directo o indirecto a la ultraderecha". "A la ultraderecha, a Vox y a todos sus socios, se les puede votar directamente a través de su papeleta o indirectamente votando el PP, que es quien pacta con ellos y después permite ejecutar todas las políticas de recorte a través de la motosierra que tanto les gusta", ha añadido.

Por ello, ha reafirmado que el 9 de junio "hay que votar el Partido Socialista, el único partido que ha demostrado que puede defender todos los servicios públicos y frenar, como hizo el 23 de julio del año pasado, el avance de la ultraderecha acompañada de la derecha".