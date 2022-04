El PSOE de Huelva cierra los cinco puestos de salida a las elecciones andaluzas

El PSOE de Huelva tiene ya confeccionada la lista con la que concurrirá a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y que fue presentada en la reunión de la dirección regional celebrada ayer en Sevilla. Los aprobados por la Ejecutiva provincial de Huelva, liderada por María Eugenia Limón, para acompañar a la número uno, María Márquez (portavoz adjunta en el Parlamento) son Enrique Gaviño (miembro de la Ejecutiva Provincial), Susana Rivas (exalcaldesa de El Campillo y miembro de la Ejecutiva Regional de Espadas), Antonio Muñiz (alcalde del Ayuntamiento de Aroche) y Macarena Robles como número cinco.

Las candidaturas socialistas en las ocho provincias de Andalucía para las elecciones del 19-J están ya cerradas con el objetivo de que el Comité Director, máximo órgano entre congresos, las apruebe este viernes.

No obstante, el secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha sostenido que seguirá contando con Mario Jiménez, que no ha sido incluido en la lista de candidatos por Huelva, aunque no ha precisado en qué responsabilidad.

Jiménez fue el cabeza de lista por Huelva en las pasadas elecciones de 2018 y uno de los apoyos clave en las primarias que le dieron el triunfo a Juan Espadas, frente a Susana Díaz. El secretario general quiere contar con Mario Jiménez durante la próxima legislatura pero, tras la elaboración de la lista de Huelva, se abre un interrogante sobre el futuro de uno de sus más estrechos colaboradores.

Espadas ha declarado que Jiménez es un "colaborador directo, una persona con experiencia que va seguir trabajando conmigo", si bien no ha concretado en qué responsabilidad. "Las listas se eligen en el comité director y soy muy respetuoso con los órganos del partido", ha explicado Espadas, que ha abogado por "conciliar otras sensibilidades".