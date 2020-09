El PP de Huelva recuerda a Gabriel Cruz que la derrota del decreto de Sánchez es también suya

Jaime Pérez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, destaca que la derrota del Gobierno de Pedro Sánchez con la no convalidación del decreto sobre los ahorros de los Ayuntamientos es una “magnífica noticia para Huelva y el municipalismo, y a la vez una derrota para Sánchez y el alcalde Cruz que prefirió ponerse del lado de su partido en lugar de defender los intereses de su tierra”.

En este sentido, el popular ha lamentado “el silencio cobarde de Cruz en esta derrota, siendo incapaz de reconocer su error y su traición al municipalismo y a Huelva” después de que se haya “tumbado” en el Parlamento el decreto con el que pretendía el Ejecutivo “manga ancha” sobre los remanentes de los ayuntamientos.

Para los populares la no convalidación del decreto “es una buena noticia para Huelva y el municipalismo ya que ha evitado que el Gobierno de Sánchez se apropie de los ahorros de los ayuntamientos, y que se limite el acceso a los fondos de reconstrucción a cambio de los mismos”. El popular ha señalado como uno de los perdedores a Gabriel Cruz “que ha quedado retratado, ya que junto con su homólogo de Vigo y otros regidores socialistas, lideraron la apropiación de los ahorros de los municipios”.

Para Pérez, a partir de ahora, “Cruz ya no podrá alardear de su municipalismo, al haber fracasado su intento de confiscar los ahorros de los ayuntamientos y demostrar que le importa más el PSOE que su propia ciudad”.

En esta línea, ha señalado que el decreto, en su día, supuso la ruptura del consenso y la unanimidad en los acuerdos de la FEMP. Además, Jaime Pérez se ha congratulado de la derrota del Gobierno de Sánchez en la convalidación del decreto que “es una derrota histórica del PSOE y un triunfo del municipalismo, y de la defensa de los ahorros de los ayuntamientos y de su financiación”.

El portavoz se siente orgulloso de que haya sido el PP quien ha liderado la rebelión de los alcaldes que ha supuesto que “el ahorro de los vecinos se quede donde tiene que estar: en los ayuntamientos, para ser invertidos en sus municipios, y no para subvencionar al Gobierno más caro de la historia”. Por eso es importante recordar, según Pérez, que “Cruz traicionó a Huelva porque votó a favor de este decreto en la FEMP sabiendo que Huelva no podría acceder al mismo por no cumplir los requisitos y que esto suponía dejar a Huelva fuera de los fondos de reconstrucción de 5.000 millones de euros”.

El popular Pérez ha instado a Cruz a volver a la senda del acuerdo y la unanimidad del municipalismo y que olvide hacer seguidismo en todo a su “compañero de luces” el alcalde de Vigo Abel Caballero. “Ahora hay que mirar al futuro, por eso le pedimos al alcalde Cruz que esta vez se coloque del lado de los ciudadanos y que exija al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte de inmediato las medidas oportunas para que los ayuntamientos cuenten con la financiación necesaria para hacer frente a esta crisis sin precedentes”, ha reclamado.

Ante los planes confiscatorios de Sánchez apoyados por Gabriel Cruz, proponemos pactar un nuevo texto que incluya un fondo sin condiciones de 5.000 millones, que se habilite la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el techo de gasto de las entidades locales para los años 2020 y 2021,que se prorroguen las inversiones financieramente sostenibles y se garantice la participación de las entidades locales en los fondos europeos consecuencia del Covid” Jaime Pérez espera que “esta vez Cruz sí esté para trabajar de verdad por el municipalismo y por Huelva”.