El PP elude valorar la "decisión personal" de García Longoria de dejar el partido

La salida de Guillermo García Longoria del PP “responde a una estricta decisión personal y no hay valoraciones más allá de eso”. El portavoz del Partido Popular en Huelva, Juan Carlos Duarte, se ha referido a la anunciada baja del exparlamentario popular como parte de “una organización viva, en la que entran y salen personas”, y se ha limitado a reconocer que “ha sido una persona con responsabilidades, que ha sido parlamentario, y que ha dado buenos años de su vida” por el partido.

La ausencia de reacciones públicas a la baja de García Longoria del partido es sólo debida, afirma Duarte, a que se ha conocido durante el fin de semana, sin que haya habido comparecencias de dirigentes del PP onubense; lo demás son “gestos y matices” que se salen de la línea de trabajo que sigue el partido, ha apuntado Duarte.

Cuestionado por la posibilidad de que García Longoria pudiera enrolarse en otras filas políticas, el portavoz provincial del PP cree “difícil” que el exparlamentario “esté defendiendo rápidamente otra camiseta”. “Yo tengo claro lo que haría cuando deje esto: me retiraría a a la vida civil y militaría en el PP, y si no, me iría a casa”.

Juan Carlos Duarte se ha referido a la baja de Guillermo García Longoria durante su comparecencia ante la prensa para pedir explicaciones al Partido Socialista sobre la operación de venta de su antigua sede a la Clínica Los Naranjos, que cerró el mismo año un concierto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El dirigente popular habla de “presuntas irregularidades” y asegura que “resulta llamativo y sospechoso el tema, y también que no se hayan dado explicaciones de la forma y las circunstancias en que se hizo ese concierto”, que, dijo, le reporta ahora a la clínica propiedad de Asisa 12 millones de euros anuales.

El acuerdo de prestación de servicios de la clínica al SAS, ha apuntado, está siendo revisado actualmente por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía para detectar posibles irregularidades. “Imagino que en función de la gravedad se tomarán las medidas adecuadas”.