García Longoria solicita su baja en el PP por “motivos personales”

Guillermo García Longoria solicitó ayer su baja en el Partido Popular por “motivos personales”. Lo hizo “consciente de que en la vida hay que cerrar etapas y hoy la mía en el PP se cierra”.

De este modo, el que fuera parlamentario andaluz por Huelva en la pasada legislatura ha comunicado a la dirección nacional del que ha sido su partido desde el año 2000 su marcha “desde el respeto y el agradecimiento por haber tenido la oportunidad de luchar por mi tierra que es el fin último que todo político debe tener”.

“Siempre he tenido claro que hay que deberse a la gente por encima de las siglas y eso he intentado que marcase mi acción política. El amor a mi ciudad y a mi provincia es lo que siempre me ha movido”, señaló García Longoria.

El onubense, que fue concejal en el Ayuntamiento de la capital, diputado provincial y secretario general de los populares de Huelva, ha tomado así esta decisión de dejar de ser afiliado y miembro del comité ejecutivo provincial y regional.

García Longoria fue uno de los destacados casadistas que había en Andalucía al inicio de las primarias del Partido Popular y aspiraba a entrar en la Cámara andaluza. Pero finalmente se quedó fuera. La dirección provincial no propuso su inclusión en las listas. Primero, en esa candidatura para las elecciones andaluzas; y recientemente en la de las próximas generales.

En las primeras, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, fue la número uno y el presidente provincial, Manuel Andrés González, el segundo.

Cuando el presidente nacional del partido, Pablo Casado, vino a Huelva en noviembre para presentar oficialmente aquella candidatura al 2-D, se refirió a la exclusión de García Longoria, al asegurar que “irá en otras listas porque es una persona a la que queremos tener muy cerca”.

De este modo, Casado destacó la figura de quien encabezó en la capital el movimiento de los críticos con la cúpula onubense y de quien se mostró partidario del propio presidente nacional en el congreso del PP en una provincia que finalmente apoyó mayoritariamente a Soraya Sáenz de Santamaría.

Hace apenas unos días también se confirmó que García Longoria no integraría ninguna lista para las elecciones generales. Así, el fichaje de Juan José Cortés como cabeza de lista al Congreso (una apuesta personal de Casado) propició que la dirección provincial moviera ficha –visita a Madrid incluida– para colocar como número uno al Senado a Carmelo Romero. Desde Madrid el comité nacional refrendó la decisión de la dirección provincial.

Y es que, antes de que se trascendiera la designación de Cortés, que generó malestar en el PP onubense, los planes de la dirección provincial pasaban por que el que el alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional en la última legislatura fuese el cabeza de lista al Congreso, relevando así a la exministra de Empleo, Fátima Báñez.

Periodista de formación, García Longoria entró en el PP el año 2000 de la mano de Curro Pérez como jefe de prensa tras el Congreso contra Ana Báñez. Nueve años más tarde, Javier Arenas lo convenció para entrar en política y fue nombrado portavoz de la dirección provincial y coordinador de las elecciones de 2011. Además entró en la lista del PP en la capital en el puesto 14.

Tras su intensa labor en los pueblos, y después organizar una importante estructura territorial en el PP de Huelva, el partido se quedó a unos mil votos de conseguir la Diputación. Se produjo un empate a 13 diputados con el PSOE, que gobernó por el apoyo de IU.

Tras esta circunstancia, fue nombrado portavoz del grupo popular en el ente provincial entre 2011 y 2015. Además, en el año 2012 fue elegido secretario general del PP en el primer congreso de los populares onubenses, al que solo concurrió una lista, y ya en 2015 se marchó al Parlamento andaluz, siendo el número tres de la lista. Ese mismo año dejó la secretaría general, que volvió a estar en manos de David Toscano.

En su labor como parlamentario ha destacado por la defensa de asuntos de la capital como el yacimiento de Isla Saltés, las viviendas de Santa Lucía, la rehabilitación del Instituto Rábida, los malos olores, la situación del puente del Odiel o la necesidad de incrementar los campos de césped en la ciudad.