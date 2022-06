El PP presenta 35 alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha presentado 35 alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva. El portavoz del grupo municipal del PP, Jaime Pérez, acompañado por la presidenta del Grupo Municipal, Pilar Marín, y por los concejales Francisco Millán y Javier González ha presentado las alegaciones reclamando “audacia y flexibilidad frente a la pasividad y dejadez de este gobierno municipal incapaz de poner en marcha las inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de los onubenses”.

Los populares han presentado un documento con 35 alegaciones en seis bloques: urbanismo, participación, plan de pandemias y emergencias, estrategia verde, accesibilidad y aparcamientos y zona ORA. En un documento de 23 páginas, los populares incluyen medidas necesarias para el desarrollo urbano de la movilidad que se basan en inversiones, medidas de regulación de tráfico, digitalización y participación ciudadana.

El portavoz del PP lamenta "la falta de interés" del gobierno de Cruz por poner en marcha este plan, "ya que tiene en su mano impulsar las inversiones necesarias para mejorar la movilidad sostenible en Huelva". En este sentido, Pérez ha recordado como la liquidación del presupuesto de 2021 "señala que quedan por ejecutar casi 40 millones de euros en proyectos como: Parque del Ferrocarril, unión con la zona portuaria del Muelle de Levante, integración con los polígonos industriales o el nuevo diseño del carril bici que cumpla con los criterios de multimodalidad y carácter interurbano que nos una con los municipios del entorno".

Los populares denuncian que el alcalde ha tomado la dirección contraria "poniendo en marcha proyectos sin el consenso y la participación de los vecinos como el caso del Plan del Conquero, de la reforma de la Plaza de San Pedro, de la peatonalización de la Plaza de los Dolores o la apuesta por los aparcamientos en precario en la zona del Ensanche Sur, en lugar de apostar por su desarrollo e integración con la ciudad". Asimismo, el portavoz del PP le pide a Cruz que “abandone los sueños megalómanos del túnel del Conquero y revise el plan de la Avenida Manuel Siurot para no dejar aislados a los vecinos del Parque Moret y a los alumnos de los centros educativos y de la ciudad deportiva del Conquero”.

Los concejales del PP apuestan en las alegaciones "por la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la circulación y mejorar la participación ciudadana en materia de movilidad". Los populares exigen la modernización integral del Ayuntamiento de Huelva con el fin de poner en marcha un proyecto de “big data” que permita conocer la auténtica realidad del tráfico y de la movilidad de los onubenses.

En el documento, el grupo municipal del PP hace especial hincapié a la necesidad de coordinar este instrumento de planificación con la revisión del PGOU y con el Plan de Emergencias. De ahí que se reclame un plan de pandemias y la ampliación del plan de emergencias incluyendo nuevos riesgos como la nueva estrategia ante peligro de tsunamis, que sin caer en catastrofismos planifique los itinerarios alternativos, las zonas de confinamiento, la señalización de la evacuación, las alarmas y los medios de comunicación con los vecinos ante esta eventualidad.

Para los miembros del grupo municipal, el plan de movilidad es un instrumento imprescindible y una oportunidad para optar a la Capitalidad Verde Europea, lo que implica no sólo el compromiso de cumplir con los objetivos de la agenda 2030, sino diseñar el modelo de la Huelva del futuro desde los principios de la sostenibilidad. De ahí que se apueste por la mejora de los hábitos de movilidad, por el impulso del transporte colectivo, por habilitar circuitos saludables circuitos de running y walking, así como carriles bici con municipios del entorno.

Finalmente, los populares reclaman medidas de accesibilidad "que se olvidan en este documento". En las alegaciones los populares señalan que el auténtico cambio de paradigma ha sido el paso de la movilidad a la accesibilidad. Así se recuerda que "el gobierno municipal cuenta con un Plan de Accesibilidad de alto coste que no está accesible en la web municipal y que debe ser incorporado en el PMUS. Asimismo, se debe contar con la colaboración de las asociaciones y colectivos de personas con movilidad reducida ya que pueden participar en la mejor movilidad accesible".

"No a la ampliación de la zona ORA, No a los aparcamientos en precario y apuesta por facilitar zonas de descarga para comercios y hostelería". La zona ORA o zona azul que debe servir para favorecer a residentes y otros colectivos la fluidez del tráfico en las zonas comerciales en las que se regula y garantizar la rotación en los aparcamientos de los vehículos "no cumple con los objetivos propuestos". Los populares lamentan que para el gobierno de Cruz "es un instrumento más de recaudación municipal ya que convierte el acceso a las bonificaciones en una serie de trabas burocráticas que en nada favorecen a los onubenses".

Pérez reitera que “el PP está por la no ampliación de la zona ORA, y bajo ningún concepto por el aumento de su coste para los ciudadanos, porque no creemos necesario cargar a los ciudadanos con un nuevo coste, cuando se reducen las zonas de aparcamiento”.