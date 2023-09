El PP de Huelva pide al Gobierno que “ponga fin” a los “agravios” con otros territorios y ciudades en materia ferroviaria

La diputada nacional del Partido Popular, Bella Verano, ha exigido al Gobierno central que “ponga fin a los agravios en materia ferroviaria con otros territorios y otras provincias españolas” tras “otro lamentable incidente” del servicio Sevilla-Huelva en el que se vieron afectados esta semana más de un centenar de viajeros.

Verano, que ha comparecido en la Estación de tren de Huelva junto a la presidenta del Grupo municipal del PP, Pilar Miranda, ha denunciado el servicio ferroviario “en precario” que sufrimos los onubenses, con “continuos retrasos y recortes” de trenes Alvia entre Huelva-Madrid debido al “abandono” con el que trata a el Gobierno socialista de Pedro Sánchez a la provincia.

“No podemos consentir que los ciudadanos de Huelva seamos ciudadanos de segunda, con trenes tercermundistas y un trayecto de una hora y media entre Huelva-Sevilla en el mejor de los casos, porque normalmente existen retrasos que sufrimos los viajeros que utilizamos el tren para desplazarnos”.

Asimismo, Verano ha reprochado al PSOE de Huelva que “guarde silencio” antes esta “injusta situación que viven los onubenses” y ha anunciado que en cuanto haya Gobierno la primera iniciativa “que registremos va a ser esta mejora de las conexiones ferroviarias a Huelva y también la línea de alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro”.

Por su parte, Pilar Miranda ha reivindicado que Huelva no puede estar “relegada” con una conexión de tren “tercermundista” cuando “deberíamos tener los mismos derechos que otros ciudadanos españoles”. “Yo no me voy a conformar. Ya he dicho en varias ocasiones, que cuando haya un gobierno, ojalá lo antes posible, iremos a Madrid independientemente del color político que tenga”.

Ante esta situación, Miranda ha anunciado que el Grupo Popular va a proponerle al resto de los grupos municipales, una declaración institucional. “Nada más llegar en el primer Pleno presentamos una moción para mejora de las infraestructuras y hoy vamos a presentar una declaración institucional. Yo espero que la apoyen todos los grupos políticos porque los servidores debemos pensar en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Para finalizar, ha advertido que la falta de infraestructuras en la provincia, en este caso ferroviarias que el Estado tiene que impulsar, pone en “riesgo realmente algunas inversiones, porque evidentemente una ciudad que no está bien conectada las compañías se lo plantean”.

Bella Verano y Pilar Miranda han estado acompañadas por el diputado nacional del PP por Huelva, Manuel García Félix y miembros del Grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital.