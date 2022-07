El PP critica el "abandono" del Gobierno y de Punta Umbría con la playa de El Portil

El Partido Popular de Huelva ha criticado al Gobierno central y al Ayuntamiento socialista de Punta Umbría por el mal estado en el que tienen a la playa de El Portil, reclamando que se aporte arena y se la dote de accesos adecuados. El secretario general del PP de Huelva y senador, José Enrique Sánchez, acompañado por el portavoz de Medio Ambiente en el Senado, Vicente Martínez, ha lamentado la situación de “abandono” de esta playa onubense.



“Es una auténtica desvergüenza, una falta de respeto a los ciudadanos, a los veraneantes, a los turistas que vienen a esta costa de Huelva que tengan que encontrar que los accesos a la playa no existen”, ha señalado el senador antes de apuntar que “al Ayuntamiento de Punta Umbría, a su equipo de gobierno, a su alcaldesa, solamente le interesa de los vecinos de El Portil el pago de sus impuestos, porque a la hora de la verdad los vecinos de El Portil se encuentran totalmente abandonados por parte del equipo de gobierno municipal”.



En este contexto, ha asegurado que la playa onubense necesita una “actuación definitiva” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, así como la “reparación urgente por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría de los accesos a la playa, porque llevamos arrastrando años y denuncia tras denuncia, el Ayuntamiento sigue haciendo oídos sordos a toda esta realidad”.



“Una persona con discapacidad que tenga que utilizar muletas, silla de ruedas o un padre con su carrito, con sus niños pequeños, no tienen posibilidad de acceso”. Así lo ha expuesto el secretario general del PP de Huelva junto al portavoz de Medio Ambiente en el Senado, Vicente Martínez, y el diputado provincial, Manuel Barroso, durante una vista que han realizado a El Portil para reunirse con la Asociación de Vecinos Portileños en la que se han abordado los problemas del litoral onubense.



Por su parte, Martínez ha lamentado la “mala situación” del litoral onubense, concretamente en El Portil, que se repite en otros núcleos costeros de la geografía nacional provocados por “la pasividad y nulo interés” del Gobierno de España para ofrecer una solución.



El portavoz popular de Medio Ambiente ha destacado “las playas riquísimas y maravillosas que tiene Huelva, pero que si no son atendidas como sucede en este caso por parte de las administraciones competentes como Gobierno central y el ayuntamiento, pues nos encontramos esta lamentable realidad en plena temporada de verano”.