Onusap se concentrará la próxima semana en defensa de la Unidad de Ictus de Huelva

La asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) se concentrará el próximo 23 de febrero a las 19:00 en la Delegación de Salud en la capital onubense bajo el lema 'Huelva unidad por su sanidad pública. No a la desaparición de la Unidad de Ictus'.

Huelva estuvo cerca de perder su Unidad de Ictus la pasada semana al no tener suficientes neurólogos para cubrir todas las guardias del mes, uno de los requisitos que justifica esta acreditación. Tal fue la movilización social, que la Junta de Andalucía comunicó que trasladaría especialistas de otros hospitales cuando no hubiesen profesionales de Huelva. En este sentido, según Onusap, "la solución propuesta es solo un parche más cuya duración desconocemos, por lo que creemos que sigue en peligro una Unidad esencial para reducir la mortalidad de una patología como es el ictus, que supone la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, y para disminuir significativamente las secuelas de los pacientes que sobreviven".

"Consideramos que esta Unidad es fundamental para Huelva, una de las provincias españolas con mayor incidencia de ictus", prosiguen, "y que además parte de una situación de desventaja con respecto a la mayoría de ellas, ya que los casos más graves han de trasladarse a Sevilla (al no realizarse aquí tromboctomías), con el peligro que supone el traslado de un paciente a más de una hora de distancia cuando cada minuto sin tratamiento efectivo se pierden dos millones de neuronas", sostienen. De este modo, desde la plataforma consideran que "la desaparición de la Unidad de Ictus significaría un paso atrás de años en la asistencia sanitaria de nuestros pacientes y, posiblemente, la pérdida de más de una vida, además del aumento del número de pacientes con discapacidad o dependencia".

En este punto, añade Onusap, "supondría, además, la puntilla para un hospital que no puede desarrollarse sin el Materno-Infantil que volvemos a demandar, en una provincia donde una gran mayoría de la población no tiene acceso a un hospital de cercanía (no olvidemos esos Chares tantas veces prometidos y que aún no se han materializado), que mejoraría los tiempos de atención hasta el tratamiento". Por todo ello, "convocamos a asociaciones de pacientes, asociaciones vecinales y a todas aquellas organizaciones y agentes sociales a los que de verdad les preocupa la sanidad pública, y, por supuesto, a toda la sociedad onubense, a manifestar su apoyo a esta Unidad tan necesaria y a impedir su desaparición".