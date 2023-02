Once grupos pasan a la final del concurso del Carnaval Colombino, que se celebrará este sábado, a partir de las ocho de la tarde, en el Gran Teatro de Huelva. Conforman el cartel de finalistas dos coros, cuatro murgas, cuatro comparsas y un cuarteto, agrupaciones procedentes de la capital onubense, Punta Umbría, Valverde del Camino y Sevilla.

En el apartado de coros, volverán a subirse a las tablas del Gran Teatro La jugada maestra, de Huelva, y Sale la fiera, de Sevilla. En la modalidad de murgas competirán por el primer premio El regalito de mi hermana y Los F.M (Hoy no me puedo levantar), de Huelva; To pa mí 'Los interesaos', de Punta Umbría; y Los FP, de Valverde del Camino.

En la categoría de comparsas, las finalistas son El ejército de Dios, La vieja verde, Los garrapata y Vigía, de Huelva, y en la de cuartetos, Dejad que los niños se acerquen aquí, de Huelva.

La presente edición del concurso ha contado con treinta y tres agrupaciones participantes. Se han inscrito en el certamen 12 comparsas, 16 murgas, 3 cuartetos y 2 coros, grupos de localidades de las provincias de Huelva y Sevilla.

La provincia onubense es la que mayor representación ha tenido en el concurso, con 27 agrupaciones participantes, de las cuales 16 (un coro, seis comparsas, siete murgas y dos cuartetos) pertenecen a la capital, distribuidas por las cuatro modalidades. Ocho de ellas están en la final.

Tras Huelva, la localidad con mayor número de grupos inscritos es Punta Umbría, con cinco (una comparsa, tres murgas y un cuarteto), una de las murgas es finalista; Bollullos Par del Condado, con dos (una murga y una comparsa); Valverde del camino, con otros dos (una murga y una comparsa), la murga está entre las finalistas; Ayamonte también con dos (una murga y una comparsa) y Villanueva de los Castillejos con uno (una murga).