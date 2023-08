Omar Banana, así es el prometedor actor de Huelva que protagoniza 'Te estoy amando locamente'

Ser actor era el sueño de Omar Banana, un chico del Isla Chica en Huelva que desde que tenía apenas 10 años ya soñaba con salir en la gran pantalla. Ahora lo ha logrado, después de diferentes papeles secundarios en serie conocidas en el panorama nacional como Paquita Salas o Veneno, es el protagonista de Te estoy amando locamente, un largometraje basado en la Sevilla de 1977, en un momento en el que la homosexualidad era delito y una madre tradicional, movida por el amor a su hijo, se involucra en el movimiento Lgtbi andaluz. Una película que no dejará indiferente a ningún espectador siendo inspiradora, divertida y muy aclamada por la crítica.

Te estoy amando locamente es lo más importante que Omar ha hecho hasta ahora. Hace cinco años su director, Alejandro Marín, le llamó para que participara en el teaser para su trabajo de fin de carrera y hasta ahora han estado colaborando para que la película se llevara a cabo. “Se trata de mi trabajo más especial hasta ahora y el más importante, es mi salto al cine y lo he hecho de la mano de muchos profesionales como la actriz que interpreta a mi madre en la película, Ana Wagener”. Es un proyecto que le ha enseñado la historia del colectivo, le ha dado un golpe de realidad y en el que todo el equipo se ha involucrado luchando para que saliese adelante.

Para él, el proyecto comenzó después de hacer Paquita Salas, le mandaron un mail con el dossier para el teaser y le dijeron que el papel era suyo. Fueron dos días de rodaje en Barcelona en los que estuvieron Ana y él. “Siempre me he interesado sobre cómo iba la búsqueda de financiación y las productoras y en septiembre el año pasado comenzaron los ensayos, tres semanas después ya estábamos rodando”.

Uno de los momentos más especiales para Omar fue durante el rodaje, porque había una sensación de comunidad de lo inundaba todo, remaban en la misma dirección y la mayor parte del equipo pertenecía al colectivo Lgtbi. “Con la película intentamos trasladar un mensaje muy importante para nosotros y que los involucrados sean del colectivo se le da aún más sentido a lo que estábamos haciendo”. El día en el que se rodó la escena del juicio fue la que recuerda con más cariño, “la rodamos muy pronto aunque fuese una de las últimas de la película, pero en ese instante todo cobró sentido para mí, empecé a tomar conciencia de lo que estábamos contando y a quiénes estábamos dándole voz, es una película que si no hubiese participado en ella la habría visto al 100%”.

La promoción de Te estoy amando locamente también ha dado mucho que hablar porque se ha hecho por todo lo alto, coincidió con la semana del orgullo “pudimos dar el pregón en Madrid y salimos con la carroza de la película”, todo estaba diseñado para concienciar y “creo que justo antes de las elecciones fue un momento ideal para estrenarla, así la gente podía reflexionar sobre el voto con consciencia”. El boca a boca también hizo mucho y el estreno en la Universidad de Huelva fue todo un éxito, las entradas se agotaron en una hora y se tuvo que realizar otro visionado. Las butacas del salón se llenaron al completo, “los onubenses tenía muchas ganas de verla y yo no me lo esperaba, muchos me hablaron para darme la enhorabuena o decirme que se habían quedado sin entradas, sabía que iba a tener esta acogida tan grande”. Para Omar la ilusión brotó debido a que ha sido su Universidad, a la que ha estado vinculado durante más de diez años hasta finalizar su grado.

Con tan solo 28 años de edad, Omar es un prometedor actor que con ilusión cuenta como desde muy pequeño ya buscaba trabajo en el sector y como en Huelva no había rodajes, pensó que llamar a la radio, al número de contacto de las páginas amarillas, sería su primer paso al estrellato. Lógicamente, la respuesta es que se esperara al menos 10 años, una anécdota donde se ven las ganas de este chico que se ha ido formando poco a poco para conseguir su sueño. Su primer contacto con el mundo de la interpretación lo tuvo en Huelva, en un grupo de teatro en el que estaba su amigo pero poco después se mudó a Inglaterra para realizar su Erasmus del Grado de Filología Inglesa. Allí dejó a un lado la carrera para irse a Londres y comenzar a estudiar interpretación. “Fueron unos años complicados porque trabajaba en la hostelería y estudiaba a la vez”, pero en 2018 lo llamaron para tener un papel secundario en Paquita Salas, “ahí despegó mi carrera, volví a Madrid y hasta ahora no he parado”. Aunque confiesa que los primeros años en la capital fueron complicados, Los Javis confiaron en él y le dieron otro papel en Veneno. Además ha hecho una serie conocida llamada Reyes de la noche. Una carrera que sigue creciendo con la película Marco Polo, la ópera prima de Pablo Riesgo que se rodó en la Manga del mar Menor en apenas un mes y que se estrenará en septiembre.

Te estoy amando locamente se puede ver en algunos cines de España, dentro de poco saldrá en Movistar + y el año que viene estará disponible en Netflix y en Televisión Española. Omar invita a todos a ver este largometraje con un mensaje de tolerancia y con el objetivo de mejorar la sociedad, “el final de la película tiene una gran capacidad de abrir mentes y de contar la historia del colectivo de la que a veces no somos conscientes o simplemente damos por hecho”.