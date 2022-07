Ola de calor en Huelva: Consejos a la hora de pasear a tu perro

Huelva sigue un día más en aviso naranja por las altas temperaturas. La ola de calor se encuentra en su punto más álgido, el cual se ha prolongado durante unas 48 horas, dado que ayer ya se alcanzó el cénit de esta ola. Almonte, con 45,6 grados, registró ayer la máxima onubense y nacional. Le siguieron en la provincia Villanueva de las Cruces (45º), Aroche (44,2º), Villarrasa (43,6º), Valdelamusa (43,1º), Cortegana-Finca Montefrío (43,0º), Valverde del Camino (43º), San Juan del Puerto (42,6º), Huelva-La Ribera (41,8º) y Huelva-Ronda Este (41,5º).

Es evidente también que cada año el sol es más fuerte es una realidad y por ello debemos cuidarnos la piel más que nunca. Los rayos de sol penetran en nosotros sin darnos cuenta durante todo el año incluso aunque pienses que hace frío. Si puedes ver el sol, probablemente estará dejando rastro en tu piel.

Y ante la fuerte ola de calor hay otros que la sufren igual o incluso más que nosotros. Hablamos de los animales, especialmente de los perros que tienen que salir a la calle para hacer sus necesidades y durante las horas de más calor pueden llegar a sufrir quemaduras por el sol e incluso tener cáncer de piel. Por este motivo, se debe temer especial cuidado con ellos y seguir una serie de pautas para que no sufran ningún daño en esta época veraniega que en muchas ciudades españolas ya ha empezado, especialmente en el sur del país.

Consejos a la hora de pasear a tu perro en esta ola de calor

-No saques a tu perro en las horas más calurosas del día: Aunque parece algo evidente, algunas personas no tienen más remedio que sacar a su perro a estas horas porque es el único momento del día que pueden hacerlo, pero debemos tener en cuenta que el asfalto puede provocar graves heridas en las patitas de tu peludo. Así que si no tienes otra opción, pasea por lugares donde haya sombra y lleva una botella de agua para mantenerlo hidratado y fresquito.

Además, intenta seguir la norma de los 5 segundos. En algunas zonas el suelo puede tener una temperatura de unos 50 grados, por lo que debemos tener en cuenta que si nuestros pies no pueden soportar el calor del suelo, probablemente nuestra mascota tampoco.

-Protectores de almohadillas. Para evitar que tu perro sufra daño en sus patas puedes comprarle un protector de almohadillas. Ponte en contacto con tu veterinario para que te aconseje los mejores productos.

-Crema solar. Tal y como lees. Estos productos son muy recomendables y efectivos. Se debe aplicar en las orejas, hocico, boca, ingles, abdomen e interior de las patas, ya que son las zonas más sensibles a sufrir quemaduras.