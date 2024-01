La ONCE presenta su cupón diario con la imagen del Puerto de Huelva en su 150 aniversario

El Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva ha acogido este lunes la presentación del Cupón diario de la ONCE con el que la entidad quiere homenajear la proyección del Puerto onubense en su 150 aniversario.

Así, un total de cinco millones de cupones pasearán este miércoles, 10 de enero, la imagen de la Autoridad Portuaria con el emblemático Muelle del Tinto, las tres grúas históricas y una embarcación de gran envergadura con el que se busca fortalecer los lazos entre el presente y el futuro de la entidad. En la imagen del boleto también puede leerse el lema de la campaña, Juntos seguiremos haciendo historia así como el logo del 150 aniversario que se conmemora este 2024.

Todos estos detalles se han podido observar en un cupón conmemorativo de grandes dimensiones que ha sido descubierto tras una lona por parte del presidente del Puerto, Alberto Santana y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda. Ambos se han mostrado muy satisfechos y agradecidos a la ONCE y su fundación por fijar su mirada en las instalaciones portuarias, algo que "contribuirá a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, captará nuevas inversiones y generará turismo de primer nivel en el acercamiento puerto ciudad".

A la presentación también han acudido numerosas autoridades civiles y políticas de la provincia, el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, el delegado de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez; el director de la ONCE en Huelva, Francisco García; el consejero territorial de la ONCE, Juan José Díaz y el gerente de Ilunion Facility Services de Andalucía Occidental, Juan Fernández.

El Puerto como agente de inclusión

Fue el delegado andaluz de la ONCE quien quiso destacar la importancia de este acto tanto para la corporación social como para la provincia. "Nos enorgullece que este primer cupón andaluz sea para presumir en toda España del potencial de lo que hoy es el primer enclave industrial de Andalucía y el segundo de España", explicó Martínez. Un hecho que permite "poner en valor a Huelva" y destaca las virtudes de un puerto "moderno" que ha sabido conjugar perfectamente "el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente".

El representante andaluz de la ONCE aseguró que el Puerto representa hoy para Huelva "el mejor ejemplo" de que "cuando todos los agentes económicos, políticos y sociales remamos juntos y en la misma dirección se logra el éxito". Ahora bien, en un momento de plena expansión económica, ha asegurado Martínez, nadie debe quedar atrás. "A las administraciones y empresas os pido valentía y ambición", consideró. "Que apostéis por este puerto como un agente de inclusión social" animando a los presentes "a apostar por el talento de las personas con discapacidad". Unas palabras que fueron muy aplaudidas por el público.

"Un escaparate para la ciudad"

Esta apuesta ha sido recogida por el delegado territorial de la Junta, José Manuel Correa, quien ha puesto en valor la importante labor de la Fundación a la que ha calificado como "envidiable e inmejorable" en materia de "integración y difusión de la cultura y las Nuevas Tecnologías de las personas con discapacidad". Una integración en la que el cuponero, "es el mejor ejemplo porque ellos son los que reparten ilusión", ha destacado.

Acerca del sorteo, el cupón dedicado al Puerto onubense va a suponer "un pasito más en la divulgación y promoción de Huelva", algo que desde la Fundación ya se inició con el cupón dedicado a la Estela Diademada del Museo de Huelva. Una provincia que ahora está inmersa en una "transformación en la que busca ser referente europeo a nivel industrial y en energías verdes".

"Este cupón saca pecho por el Puerto y la ciudad"

Para la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la iniciativa de la ONCE viene a ser "una de las mejores promociones que podemos soñar" y en la que se hace visible "uno de los mejores puertos de España".

Se trata, tal y como ha definido la propia alcaldesa, de un cupón "que saca pecho del puerto y de la ciudad", un enclave cuyo Muelle de Levante, "va a cambiar la imagen de la ciudad para siempre".

El cupón de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además : 450 premios de 250 euros de a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.