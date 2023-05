La Estela Diademada del Museo de Huelva ilustra el cupón de la Once del 18 de mayo

La Estela Diademada de Cañaveral de León, de la Edad de Bronce, encontrada de manera casual en el Camino de los Capellanías, ilustra el cupón de la Once del 18 de mayo. El sorteo se dedica al Museo de Huelva en su cincuenta aniversario.

El cupón fue presentado en el Museo de Huelva en un acto que contó con la presencia del director de la Once en Huelva, Francisco García; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, y la directora de las instalaciones museísticas, Elena Aguilera.

La directora del Museo de Huelva mostró su agradecimiento a la Once por dedicar el cupón del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, al Museo de Huelva, "a una pieza importantísima, la Estela Diademada de Cañaveral de León, una pieza protohistórica", a lo que añadió que "es un gran honor que la Once haya concedido al Museo de Huelva representar el Día Internacional de los Museos, en conmemoración de su cincuenta aniversario".

El director de la Once en Huelva manifestó que "para la Once es un orgullo poder llevar esta imagen en cinco millones de cupones, la imagen que hemos querido reflejar en el cupón sobre el Museo de Huelva, que se va a hacer visible a nivel nacional, en todos los pueblos de España".

García indicó que con este cupón se da también la oportunidad a la Once de mostrar "el patrimonio, la cultura, el arte, todas las piezas arqueológicas que tenemos en Huelva, la potencia que tiene Huelva y es un buen punto de partida poder celebrar estos cincuenta años del Museo, Huelva tiene mucha historia y muchas veces desconocida, es la ciudad más antigua de occidente y hay que mostrar a la sociedad lo que tenemos y con el cupón hacemos un poco eso, mostrar un trocito pequeño y animar a la gente a que venga a Huelva y conozca este fantástico Museo".

Por otra parte, mostró la disposición de la Once de seguir colaborando con el Museo de Huelva, realizando talleres, visitas guiadas, exposiciones y "adaptando piezas en 3D, en braille, con autoguía. En definitiva hacer accesible la Cultura, el patrimonio, a las personas con discapacidad visual. No podemos acceder con facilidad a ciertas piezas como cuadros que es complicado para una persona que no ve poder imaginárselos".

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte dio las gracias a la Once por "ese regalo tan maravilloso que nos estáis haciendo a Huelva y a este Museo". Recordó que este año se celebran tres grandes efemérides en Huelva: Los cien años del descubrimiento de las armas en la Ría, los cien años del descubrimiento del Dolmen de Soto y el cincuenta aniversario de la creación del Museo, "este lugar emblemático, lugar de encuentro, donde nos ofrecen grandes colaboraciones y nosotros siempre tenemos las puertas abiertas a todo aquello que suponga la apertura de la cultura, la historia y del gran patrimonio que tiene Huelva hacia el exterior".

Subrayó que "desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte estamos enormemente agradecidos de que el 18 de mayo tengamos un cupón conmemorativo de esa gran efemérides y además con una de las grandes piezas, que es única, como es la Estela Diademada de Cañaveral de León, con lo cual estamos de enhorabuena. Huelva va a estar en el panorama nacional e internacional". Explicó que "la colaboración especial de hace años de la Fundación Once y el Museo de Huelva ha permitido llevar a cabo numerosas actividades y proyectos que han contribuido a promover la cultura y la inclusión social, acercar elementos patrimoniales a personas de baja visión o invidentes, eliminado las barreras".

Respecto a las tres efemérides subrayó que "estamos trabajando en algo potente, que se merezca Huelva, para poder celebrarlas".