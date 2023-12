Nuevo misterio y fenómenos paranormales en un barco pesquero de Huelva

Como consecuencia de un pasado artículo sobre unos hechos paranormales en un barco pesquero onubense no hace más que unas semanas llegó otra comunicación de hechos similares en otra embarcación. La hemos investigado y este es el producto de ese trabajo.

Detrás de las actividades cotidianas de los pescadores y la brisa marina, se esconde un oscuro misterio en otro de los barcos pesqueros de puerto. Testimonios de los marineros que se aventuran en alta mar a bordo del mismo sugieren que algo más allá de lo racional está ocurriendo…

El barco pesquero cuyo nombre una vez evocaba optimismo y confianza en su tripulación, ahora es objeto de temor y especulación entre los que realizan a bordo su dura labor. Durante los últimos meses, varios marineros han comentado de extraños fenómenos paranormales que han experimentado a bordo. Estos testimonios resultan inquietantes y más en un mundo donde la superstición es muy palpable.

Uno de los testigos, Manuel, un veterano pescador con más de 20 años de experiencia en el mar, relata un encuentro escalofriante que tuvo lugar durante una noche oscura y tormentosa. "Estábamos en medio de una tormenta cuando vi una figura, era como una sombra moviéndose por la cubierta del barco. Parecía flotar en el aire, había a oído a otros compañeros hablar de cosas así pero siempre pensé que eran tonterías hasta que me pasó a mí. Estaba tan asustado que apenas podía moverme", revela con voz temblorosa.

Otro marinero, Antonio, afirma haber escuchado extraños susurros provenientes de la bodega en una noche tranquila de pesca. "Era como si las voces vinieran de la bodega o de debajo del barco, pero no había nadie más allí. Los susurros no podía entenderlos”, comenta con una expresión preocupada en su rostro curtido por el sol.

Estos testimonios no son los únicos. Varios miembros más de la tripulación me hablaban de sombras misteriosas, “luces inexplicables que se encienden y apagan sin razón aparente, y objetos que se mueven solos” decían. Estos hechos han creado un ambiente de tensión y miedo en el barco, lo que ha llevado a la disminución de la moral y al aumento de la superstición entre los pescadores.

Ante estos fenómenos inexplicables, algunos expertos han expresado su interés en investigar el misterio del barco. “Consultamos a un experto y nos dejó clara su disposición a unirse a la tripulación en su próxima salida para realizar un estudio detallado de los fenómenos paranormales que se están produciendo a bordo. Pero trabaja en la tele y ya empezó hablar de sus compañeros que pondrían cámaras aquí, allí, y entrevistas y demás para un reportaje y esos no nos gustó y lo dejamos. Días después contactamos contigo, nos mereces más confianza y aunque lo publiques siempre es con nuestro beneplácito y no vienes aquí mandando…”.

El patrón del barco ha instado a sus marineros a mantener la calma y continuar con su trabajo a pesar de los sucesos inusuales. "Somos pescadores y no podemos permitir que el miedo nos detenga. Espero que podamos encontrar respuestas a estos fenómenos y llevar la tranquilidad de vuelta a nuestro barco y seguir en la faena que es lo que da de comer a nuestras familias, esto no se puede detener” me confesaba.

Surgen muchas preguntas: ¿Son los fenómenos paranormales una manifestación de fuerzas inexplicables que acechan en el barco? ¿Hay una explicación más mundana detrás de estos sucesos inquietantes?

Seguimos la investigación que pueda arrojar luz sobre este misterio recordándonos la presencia de lo desconocido y que en los lugares más insospechados puede haber espacio para lo inexplicable y lo sobrenatural.

*Si has sido testigo de algo extraño o paranormal no dudes en escribirnos a correo@garciabautista.net