Noviembre de 2000: Sara Montiel recibe el premio Ciudad de Huelva

El XXVI Festival de Cine Iberoamericano de Huelva concedió en el año 2000 a la actriz Sara Montiel el premio Ciudad de Huelva en reocnocimiento a su carrera profesional. El entonces alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez fue el encargado de entregar el prestigioso galardón ante un auditorio de la Casa Colón atestado de admiradores de la artísta manchega.

Con este premio, la actriz entró en el ránking de reputados actues con más premios, junto a Federico Luppi, Edward James Olmos, Ángela Molina o María Conchita Alonso.

Montiel es una de las intérpretes con mayor proyección internacional y cuenta con trabajos con cinestas como Juan de Orduña o Emilio Fernández.

La trayectoria de Montiel está ligada a latinoamérica, ya que allí rodó trece películas en México y realizó sus mejores interpretaciones. Su experiencia en Hollywoord le proporcionó rodar el western Veracruz junto a Gary Cooper y Burt Lancaster, además de su primer matrimonio con el realizador Anthony Mann, quien la dirigió en Dos pasiones y una mujer.

La artista confesó sentirse muy honrada con el galardón "me siento como en casa porque Huelva es mi España". Sara indicó que "significa muchas cosas porque no se da todos los días un premio a una persona tan modesta como yo. Me da mucha alegría ya que mi gente del cine reconoce que llevo muchos años en este mundo" a lo que añadió: "Para mi, como Antonia, representa una cosa muy bonita que no se puede explicar".