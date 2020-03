Varios Djs llenan Huelva de ritmo para combatir el coronavirus

Un confinamiento agradable y llevadero es la premisa sobre la que se vertebra el proyecto creado por Alicia Rodríguez y María Hermosín, que toma el nombre de Yo me quedo en casa. Las dos jóvenes onubenses, que dirigen la empresa de organización de eventos Be Four Elements, han puesto a disposición de la sociedad su amplia experiencia en el sector, al objeto de confeccionar un programa que “permita que la gente pase su tiempo en casa de la mejor forma posible”, recalca Rodríguez.

La declaración del estado de alarma a raíz de la propagación del coronavirus ha obligado a los onubenses a permanecer en sus hogares. Conforme se suceden los días, los planes en casa tienden a escasear y la escena puede presumirse “un tanto repetitiva”. Por ello, esta iniciativa contempla en su programa una serie de actividades que combaten contra la monotonía y que se emiten por las redes sociales de Yo me quedo en casa Huelva.

En relación a la iniciativa, las dos impulsoras resaltan a Huelva Información que “es posible gracias a la red de embajadores”, en tanto que son muchos los profesionales de diferentes sectores los que se han puesto en contacto con ellas para prestar sus servicios para que el confinamiento sea “lo más llevadero posible”. De este modo, tanto Rodríguez como Hermosín insisten en que “también se apoya al sector profesional de aquí, el cual se ha volcado para que Huelva pueda tener una cuarentena amena”.

Para la jornada del sábado el objetivo era que, pese a la situación de aislamiento, “no se perdiese la esencia del fin de semana”. La desconexión y la fiesta son los ejes sobre los que se ancla una propuesta que contó con la presencia de varios Djs onubenses que, desde sus viviendas, montaron sus equipos para que toda la ciudad pudiera bailar como si de una discoteca se tratase. Adrián Castilleja fue el primer Dj en sumarse, pero fueron varios los que convertieron sus balcones en mesas de mezclas para llenar de ritmo los hogares de toda la población. De este modo, el reparto contemplaba a Dj ADR en Isla Chica, Dj Isak en Fuentepiña, Dj Perfect Kombo en Pescadería y a Lucía Roca en el centro.

El punto positivo de que esta actividad no se lleve a cabo en una discoteca es la ausencia de resaca, por lo que para el día de ayertodos podían "estar descansados" para una actividad consistente en una sesión de terapia emocional con la psicoterapeuta, Laura Rodríguez. En este sentido, la experta se dirigió a los hogares para emitir un discurso que permitía llevar “la crisis de la mejor forma posible”, apunta Alicia Rodríguez.

Ya por la tarde, Yo me quedo en casa tomaba un tinte cultural y contó con la presencia de la escritora, Irene Mateu, quien realizó un audio libro, con el objetivo de sumergir a los onubenses en el ambiente ficcional inherente a las obras de lectura.

Uno de los eventos que más repercusión tuvo fue el celebrado en los balcones durante el pasado viernes. A las 21:00 el citado movimiento convocó a los onubenses para cantar la conocida canción de Mónica Naranjo, Sobreviviré, “con cerveza en mano”, añade Alicia Rodríguez. Con este canto, Huelva alzaba su voz para asegurarle al resto del mundo que la ciudad está preparada para superar la situación de confinamiento con el objetivo de erradicar el virus.

El programa de actividades daba comienzo el pasado lunes con dos clases de zumba a las 12:00, retransmitidas por la plataforma youtube. Por su parte, la tarde estaba destinada para una sesión culinaria, en la que los amantes de la cocina debían preparar sus recetas más originales con objeto de compartirlas por las redes sociales, acentuando así la “interacción” entre la sociedad.

La mañana del martes tomaba también un carácter deportivo con una clase de fitness virtual impartida por personal del gimnasio Anytime, uno de los negocios que se ha sumado a esta iniciativa. Por la tarde, la diversión estaba asegurada con un concurso de disfraces, de manera que la gente compartía en redes sus atuendos con el fin de ganar una tapa y una cerveza en Alkuza, una vez que finalice el estado de cuarentena.

Los días miércoles y jueves estuvieron también protagonizados por Anytime, que planteaba clases virtuales de body combat o pilates, entre otras modalidades.

Las ideas para combatir el estrés y el aburrimiento que puede desencadenar el confinamiento actual emanan también de los propios onubenses quienes “contactan con nosotros para proponer actividades que les divierten”. Así, las dos socias ya contemplan una larga lista de eventos que desarrollar durante los próximos días, por lo que se muestran muy agradecidas a Huelva “por empeñarse en superar el aislamiento de la forma más divertida”.