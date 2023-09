Moisés Losada: "Actuar en las fiestas de La Cinta en Huelva, mi ciudad, ha sido un sueño cumplido"

El cantante Moisés Losada ha sido el encargado de cerrar con broche de oro la programación musical de las Fiestas de La Cinta 2023 en Huelva. Cientos de onubenses se dieron cita anoche en el Recinto de La Orden para disfrutar del talento y la esencia "choquera" de un artista que lleva su tierra por bandera y así lo muestra sobre el escenario.

"Ha sido todo un verdadero sueño actuar en las fiestas patronales de mi ciudad", confiesa Losada, quien asegura que está pasando por "uno de los mejores momentos de su carrera profesional". Aunque esta no es la primera vez que el de Huelva tiene la suerte de mostrar su talento en una cita emblemática de la capital, sí dice que este 2023 ha sido muy especial. Recuerda con cariño su actuación de hace unos siete años en las Fiestas de San Sebastián, en el Parque de La Esperanza, en un concierto conjunto con el cantante Antonio José. "Fue un día maravilloso, pero lo recuerdo con muchos nervios porque aún era muy niño y tenía menos tablas. Por eso, este día lo ha saboreado de una manera muy intensa en una actuación ante mis familiares y amigos de Huelva. Sobre todo, he ido con el corazón lleno y con muchas ganas de que la gente escuchara mis temas propios, los temas que he sacado durante estos cinco años de trayectoria".

Durante su actuación, sus seguidores pudieron escuchar populares versiones que le han dado popularidad como Con la primavera, de Los Marismeños, además de conocer a su nueva banda. "Me han acompañado tres chicas de Huelva: Patu, Rosa y Toñi, con un gran talento, que han tocado en muchos festivales de la provincia y con las que he tenido la suerte de contar para los coros". Unos ensayos que han tenido lugar en Los Desniveles, en una zona muy "cercana" para el artista. "Aunque soy de Isla Chica, en La Orden tengo muchos amigos. Hago mucha vida allí, por eso me parece un regalo cantar en este barrio con mi gente y rodeado de tanto talento. Ha sido una noche muy de Huelva, ¿Qué más se puede pedir?".

En la última noche de las fiestas patronales los onubenses bailaron con 'Pa mi na má', el último single que el cantante presentó en junio y que, por primera vez, ha cantado en directo en Huelva. Es un tema que, dice, le ha dado muchas alegrías y con el que ha estado recorriendo parte del territorio nacional este verano. "Estoy contento porque ha tenido una gran acogida en plataformas como Spotify. Es una canción muy rumbera y aunque yo amo la balada y el bolero quise sacar este tema que es también muy bailable y pegadizo".

Después de estar viviendo durante unos años en Sevilla, Madrid y Barcelona, Moisés volvió a Huelva hace ahora seis meses porque, afirma, "aquí está su sitio, su familia y sus raíces". Actualmente vive en una casita en la playa de Mazagón, un lugar que le llena de felicidad y le inspira en su música. "Estoy con los míos en un paraje natural único a las puertas de Doñana y no lo cambiaría por nada. Cuando tengo que cantar fuera viajo, actúo pero luego regreso a mi casa. He vivido fuera, pero al final me ha tirado mucho mi tierra y soy muy feliz aquí".

Está en un momento muy especial, porque antes de enterarse que cantaba en las Fiestas de La Cinta estuvo haciendo muchas canciones para este invierno en un registro mucho más melódico que es lo que, al final, "él siente en su corazón". "Me siento en un proceso muy creativo y ahora en diez días saco mi nuevo single en el que muestro una parte muy personal tras pasar por un momento convulso sentimentalmente", explica. Y es que su música y sus composiciones tienen mucho de su vida. "Yo creo que todo lo que muestro en mis canciones son vivencias propias porque, al final, la verdad de uno es la que llega a la gente".

Moisés Losada, que se dio a conocer en sus primeros años como cantante junto a los integrantes del grupo Calle Botica, quiere también llegar a esos onubenses que aún no lo conocen y que no saben que él también brilla en otros registros. Ahora es un buen momento para ello porque, dice, está en un punto de inflexión en su etapa musical. "Me considero un artista versátil, de Huelva, flamenco, pero al que también le gusta la balada con figuras que me han inspirado como Armando Manzanero...al final he descubierto que haciendo lo que me gusta puedo transmitirlo a la gente, porque es la mejor manera de mostrar la verdad y la esencia de uno mismo".

La gente que lo sigue le transmite que, pese a sus canciones más bailables, las que más les llegan "son aquellas melódicas, más sentidas, que son las que perduran en el tiempo. Nunca desvalorando el tipo de música más marchosa. Soy consciente de que la gente hoy en día quiere bailar, pero ha de haber un espacio para los dos estilos."

De su trayectoria, el artista destaca con especial cariño dos de sus canciones. Partida nueva y Dicen. "La primera la saqué hace dos años y esta canción tuvo mucha repercusión durante la primera etapa del Covid. Era un canto a la esperanza, al desamor, después de haberlo pasado mal era como un grito de amor propio y una llamada a volver a empezar amando a quien uno quiera". La segunda canción fue con la que anoche abrió el concierto al son del piano. "Una balada que me encanta con la que he conseguido expresar la palabra amor de la manera más verdadera. El amor en todo su esplendor a una madre, a una hermana o a una pareja".