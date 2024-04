¿Tendrán que pagar una multa los onubenses por no acudir a sus citas médicas?

Recientemente en Francia se ha puesto en relieve la problemática derivada del absentismo en las citas médicas de los ciudadanos que, tras confirmar fecha y hora, luego no acuden a consulta y no avisan con tiempo para reubicar a otro paciente. Por ello el gobierno francés a optado por imponer una nueva medida: una multa de 5 euros a todas aquellas personas que no comparezcan a su cita y no hayan avisado con antelación.

El problema del absentismo también es latente en Huelva con un cómputo de 125.256 citas médicas sin asistencia en 2023, contando tanto citas presenciales como citas telefónicas en las que los usuarios no respondieron al teléfono. Estos números preocupan en la provincia y la Junta de Andalucía advierte del problema que genera quienes faltan a un turno en su centro de salud, consulta del especialista o prueba diagnóstica.

Por el momento, tanto la Consejería de Salud como el Ministerio de Sanidad descartan adoptar una medida como la que propone el gobierno francés. Pero no resta importancia al problema derivado de faltas a estas citas.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, apuesta por "la educación y la concienciación" de la población en torno a las repercusiones que tiene para el sistema sanitario que los propios pacientes no acudan a sus consultas frente a la sanción de cinco euros impuesta en Francia si el ciudadano no avisa con antelación.

"Creo más bien en la educación de los andaluces, en la concienciación del problema y, por supuesto, estoy convencida de que su respuesta va a ser satisfactoria", dijo la consejera en Granada. Además, según declaraciones recogidas por Europa Press de la consejera, añadió que era obligatorio abandonar las situaciones "muy excepcionales", como las que se sucedían en la pandemia por Covid-19. “Ahora lo que se trata es de que los andaluces sean conscientes de que nos pueden ayudar a mejorar la accesibilidad a Atención Primaria y eso es lo que les hemos pedido y lo que queremos hacer”, opinó.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, también descarta esta sanción monetaria. Defiende que antes que sancionar es mejor "hacer pedagogía de lo que significa tener una cita médica", según reconoce a Europa Press. En esta línea, para concienciar a la población de que no se tiren a la basura las citas médicas, desde hace meses en los centros sanitarios pueden verse carteles informativos sobre este tema. En ellos se recalca que las citas perdidas tienen dos perjudicados: los propios usuarios que no pueden adelantar sus citas a ese hueco y por otro el propio sistema que debe hacer frente a una pérdida por el coste económico de cada cita no realizada.

Olvidos, pereza o largas esperas: motivos por los que los onubenses faltan a sus citas

Las cifras que cerraron el año anterior en cuanto a absentismo se puede traducir también en que 343 onubenses faltaron cada día a sus citas médicas sin previo aviso. Este alarmante número tiene tres principales motivos.

El primero de ellos es el olvido de las personas al no recordar cuándo tenían una cita hasta ya pasada hasta. Esto se da generalmente en personas de avanzada edad que pierden sus citas al no poder recordarlas o no tener a nadie que se las recuerde cuando se acerca la fecha.

Otro de los motivos principales es la pereza, algunos ciudadanos y ciudadanas, una vez tienen su cita finalmente no acuden por la desidia de tener que desplazarse, a veces a otros municipios, para asistir a su cita con su médico de cabecera, un especialista o para algún trámite administrativo en el centro de salud.

Sin embargo, otro potente motivo no tiene nada que ver con los pacientes en sí, si no con el tiempo de espera para una cita médica presencial. Estas tienen un periodo de espera de dos semanas en varios de los centros de salud de la provincia, especialmente de la capital onubense. Esto deriva en que muchos pacientes en esos días de espera vuelven a encontrarse bien o ven su salud mejorada considerablemente y, en resultado, no acuden a la cita porque ya no la necesitan. Este problema tiene su origen en otro problema estructural de la sanidad de la provincia de Huelva, la falta de médicos. Este hecho es lo que también dilata el tiempo de espera para una cita presencial.

Los centros médicos piden a los onubenses que, si no van a asistir finalmente a sus citas, lo avisen para poder adelantar otras citas con el fin de acelerar esos tiempo de espera. Con este objetivo se han llevado a cabo diversas iniciativas de concienciación como la campaña de 2022 con el lema Si no necesitas tu cita, anúlala, otra persona lo agradecerá, que tuvo como resultado un descenso en el número de citas médicas perdidas.