Huelva pierde casi 350 citas médicas al día por el olvido o la pereza de los onubenses

Más de 125.000 citas médicas se tiraron a la basura en 2023 en Huelva. El olvido o, tal vez, la desidia de los usuarios de los centros de salud de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se tradujo en 125.256 citas perdidas (el 5,7% del total solicitadas). Dicho de otro modo, cada día 343 onubenses faltaron a su consulta médica sin avisar, por lo que todo este montante de citas quedaron finalmente en el limbo.

Los referidos datos, facilitados por los distritos sanitarios a este diario, muestran que todos los meses más de 10.000 onubenses se ausentaron en el centro de salud a la hora que tenían prevista su consulta o no cogieron el teléfono, pues desde la pandemia de coronavirus un alto número de citas se realizan a través de esta vía. Los motivos de que no se utilicen estas citas nunca llegarán a conocerse, dado que la pérdida del servicio no lleva aparejada una justificación.

La falta de médicos, un problema estructural que se extiende a toda la provincia de Huelva, aumenta considerablemente los tiempos de espera para conseguir una cita presencial en los centros de salud. De hecho, en la capital, según ha podido comprobar este diario, hay centros en los que la demora sigue situándose entre los 10 y 15 días -tiempos ya habituales desde el inicio de la pandemia-. No obstante, no es la única razón, pues si se cancelasen las citas que no van a utilizarse, las mismas podrían ser utilizadas por otros usuarios.

Debido a que se pierden al día una de cada 20 citas médicas solicitadas a los centros de salud, desde los Distritos se insiste “en que es responsabilidad de los usuarios anular la cita si ya no la necesitan o no pueden acudir, ya que otra persona se beneficiará de ello”. “Queremos recordar a la ciudadanía de que deben anular la cita si no van a utilizarla porque, además de hacer un uso indebido de los servicios sanitarios, están impidiendo que otra persona pueda ocupar ese hueco”, recalcan.

La Carta de Derechos y Deberes de los usuarios del SAS no recoge la obligación de acudir a la cita concertada, ni tampoco la de anularla en el caso de no poder presentarse, si bien precisa la necesidad de responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones ofrecidas en el marco del sistema sanitario público de Andalucía.

Sí que es cierto que, gracias a la colaboración ciudadana y al impulso de la campaña de información con el lema Si no necesitas tu cita, anúlala, otra persona lo agradecerá, el número de citas que se pierden se redujo en 2023 respecto al año anterior. Así, en el año 2022, en el que arrancó la citada campaña -septiembre-, la media mensual de citas médicas (con el médico de familia o pediatra) perdidas en los Distritos era de 12.280, el 6,4% del total de citas solicitadas; mientras que el año pasado, la media mensual de citas médicas a las que no acudieron los usuarios fue de 10.438, el 5,7% del total.

Se trata de un descenso del 11% y 1.842 citas perdidas menos de media al mes en la comparativa entre los dos años. Los Distritos de Huelva se mantienen además entre los que menos citas no presentadas registran en Andalucía, por debajo de la media regional (7,1%).

La campaña en Huelva, impulsada por el SAS para el conjunto de los Distritos de Atención Primaria de Andalucía, tiene el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población de la importancia de anular la cita solicitada en caso que de no vaya a acudir al centro de salud. La misma se desarrolla mediante la difusión de mensajes en las redes sociales y cartelería disponible en los centros de salud, con el apoyo de los profesionales de atención a la ciudadanía. Entre sus contenidos se destaca que las vías para anular o cambiar las citas son las mismas que para solicitarlas: el teléfono (955 54 50 60) y la aplicación móvil de Salud Responde o la página web de ClicSalud+, accediendo al apartado Agenda sanitaria/Mis citas.