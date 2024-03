Psicología y Salud: Miedo al compromiso

Es verdad que las relaciones de pareja no siempre son fáciles y nadie nos enseñan a cómo manejarnos en pareja. Los únicos modelos que tenemos son los que hemos vivido en nuestras casas de nuestros padres. Dependiendo lo que viviéramos así tendremos unos patrones de pareja repitiéndolos o cambiándolos.

Hay personas que para las que las parejas no son ningún problema, todo lo contrario les es fácil estar en pareja y lo llevan de una manera muy fluida. En cambio, a otras personas el hecho de tener pareja le genera mucha ansiedad ya que es ahí donde suelen aflorar más los miedos que uno tiene.

El miedo al compromiso es un temor a tener una relación que dure en el tiempo o sea a largo plazo. La emoción que más aparece en este miedo es la ansiedad, ya que esta persona ante esta emoción quiere huir y si le presionan a ese compromiso, es muy probable que ponga fin a la relación. Y esto no quiere decir que la persona que tiene el miedo no quiera a la otra. Su miedo está más en la incapacidad de poder mantener una relación a largo plazo.

Este miedo al compromiso no siempre se manifiesta de la misma manera, hay algunas personas que con este miedo lo que hacen es aislarse y evitan cualquier tipo de relación. En otros casos están las personas que buscan a esa pareja perfecta, claro la perfección no existe, entonces no la van a encontrar y van buscándole continuamente defectos o se enamoran de alguien que no está disponible, así saben que esa persona no les va a pedir compromiso (por ejemplo, con personas que ya tienen pareja o están casadas).

Otros casos son los que sí que quieren tener pareja, son personas seductoras, conquistadoras que realmente le apetece tener, pero que el momento que empiezan a ver que la pareja va funcionando, empiezan a generarle esa ansiedad y enseguida quieren dejarla.

Hay una serie de pensamientos en las personas con miedo al compromiso, detrás de estos miedos:

-Te gusta tener todo controlado y el hecho de tener pareja, hace que ya no puedas controlar todo porque hay otra persona más en tu vida.

-No suelen ser de expresar bien sus emociones ni sentimientos, porque le cuesta mucho.

-Suelen ser personas que se sienten inseguros, por eso el tener pareja les despierta esas inseguridades y miedos.

-Suelen ser muy independientes y creen que tener pareja es perder esa independencia.

-Cuando hay momentos de intimidad una persona que no está acostumbrado, y que no le gusta compartir sus emociones, le va a provocar también mucho malestar, se va a sentir muy incómoda.

-Suele ser también personas con poco asertividad y con dependencia emocional.

-Suele fijarse en los aspectos negativos que trae lo que es un compromiso, no mirar los beneficios que te aporta estar en pareja.

-Tienen esas creencias continuas de que va a ir todo mal, que esto no va a funcionar en un futuro. Que va a estar muy cerca la ruptura.

He comentado antes en los miedos que también está el miedo a perder la libertad o creer que tienes que sacrificar áreas de tu vida para satisfacer las necesidades de su pareja. Pero la libertad no es un tema que dependa de tener o no tener pareja, la libertad es un concepto interior de uno mismo, una persona puede tener pareja y sentirse libre y todo lo contrario ,no tener pareja y no sentirse libre.

Cuando hay una pareja, una de las partes tiene al miedo compromiso normalmente a la otra parte le va a generar mucha ansiedad por miedo a perderla y esto le va a empezar a generar una dependencia emocional, que a su vez va a asfixiar más al que no quiere comprometerse.

Aunque esto se ha creído siempre que es un tema de hombres, tener miedo al compromiso, también hay muchas mujeres que temen perder su independencia al tener un compromiso con alguien.

Aquí está la famosa zona de confort, en la cual conozco lo que siempre vivo, pero al empezar a salir con alguien el miedo aparece porque vemos peligrar esa zona. Creemos que va a producirse un cambio tan grande que me va a desestabilizar.

También es verdad que muchas veces conocer a alguien va a implicar emocionalmente a dicha persona que empieza a creer que va a depender de ella emocionalmente, porque se va a perder y se va a olvidar de uno mismo.

También hay detrás de esto miedo al fracaso, a que la relación salga mal y a sufrir entonces para antes de que surja esta posibilidad prefiere evitar cualquier conflicto y decir que no para no comprometerse.

Otras veces la causa este miedo es que haya habido experiencias malas de pareja, que le hayan hecho sufrir y lo hayan pasado muy mal. Piensen que eso se va a volver a repetir por eso se protegen de lo que pueda ser un futuro compromiso.

Y, por último, que en la época de la infancia hayan sufrido abusos o traumas durante la niñez, y que las parejas de sus padres hayan funcionado muy mal, habiendo siempre peleas entre ellos.

Lo que se puede conseguir para aprender a tener un compromiso con una pareja es:

Llegar a sentirte a gusto en una relación estable de largo plazo.

Perder el miedo a amar a alguien y a comprometerte.

Mejorar nuestra autoestima que siempre es la clave de todo nuestros miedos.

Y equilibrar lo que es tener una pareja, es decir, ni pasar de dar todo a no dar nada, aprender a buscar nuestros espacios en la pareja y tener ratos de independencia personal.