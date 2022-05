Mercedes López. Alcaldesa de Campofrío: “La exclusión financiera es una realidad en los pueblos”

No se le dedican los grandes titulares, las declaraciones grandilocuentes ni los presupuestos millonarios. No se trata grandes déficits de infraestructuras, ni siquiera de pequeñas carreteras, pero sus carencias también constituyen un serio problema para el crecimiento económico de los pequeños municipios, la cohesión territorial y el reto demográfico. Son servicios sencillos que están desapareciendo de manera callada, invisible, a pesar de que son tan esenciales, tan necesarios para la vida diaria del ciudadano de a pie que en cualquier otro sitio parecería imposible que no estuvieran aquí mismo, a la vuelta de la esquina. Cajeros automáticos y oficinas bancarias están literalmente esfumándose de las pequeñas poblaciones, agravando el problema de la exclusión financiera, una realidad nacional que no pasa desapercibida en la provincia de Huelva. Diez municipios no cuentan con cajeros ni con oficinas bancarias, y otros muchos tienen déficits de unos u otros servicios. Se da la circunstancia de que la situación se produce, además, en los pueblos más vulnerables. Sencillamente porque no son rentables. Las patronales bancarias CECA y AEB han diseñado un plan de choque para combatir la exclusión financiera de sus clientes mayores y para la España rural, pero no hay compromisos reales al respecto o, peor aún, algunas entidades exigen un pago anual a los municipios por mantener esos servicios, lo que multiplica la situación de desigualdad en la que ya están por el simple hecho de ser pequeños.

Con apenas 700 habitantes, Campofrío es una de esas poblaciones en las que se ha tenido que pelear por mantener alguno de esos servicios. De momento han conseguido mantener una oficina bancaria, aunque sin cajero. Allí, como en otros tantos pueblos, es una situación que preocupa, y mucho, como explica en esta entrevista su alcaldesa, Mercedes López Carrión.

-¿Cuál es la situación actual de Campofrío con respecto al problema de la exclusión financiera?

-Campofrío, es un municipio menor de 1000 habitantes que sufre, hoy por hoy, la exclusión financiera, como muchos otros pueblos de la provincia de Huelva. Hace unos años perdimos el único cajero existente en el municipio, pues el Banco del que dependía nos aseguraba que no era rentable mantener su sucursal, pues el local era alquilado y, además, la forma de traer el dinero para recargar el cajero no reunía las medidas de seguridad necesarias. El ayuntamiento de Campofrío mantuvo diversas reuniones con este banco con el objetivo de alcanzar algún tipo de acuerdo, dimos muchísimas facilidades para evitar eliminación de un servicio esencial. De nada sirvió y el cajero se retiró de nuestro municipio. Desde entonces se han mantenido permanentes reuniones con diferentes bancos para conseguir un nuevo cajero en Campofrío. Sin embargo, la respuesta siempre es la misma: “no nos sale rentable un cajero en Campofrío”. Después de esto, hemos tenido que convivir con el cierre de la pequeña sucursal de Caja Rural que manteníamos en el municipio. De la noche a la mañana cerró sin dar demasiadas explicaciones. En este caso corrimos mejor suerte, pues tras numerosas reuniones, como alcaldesa, con las diferentes entidades, el banco BBVA vio motivo ventajoso en seguir manteniendo una pequeña oficina, sin cajero, en Campofrío.

-¿Y por lo que conoce de otros alcaldes y alcaldesas de la provincia?

-Este tema es muy preocupante para numerosos pueblos de la provincia de Huelva menores de 1000 habitantes, con una población de edad avanzada y con problemas reales de despoblamiento, entre los que se encuentra Campofrío. Nueve municipios de la provincia de Huelva no disponen de cajeros ni de oficina bancaria: Castaño el Robledo, Cortelazor, Cumbres de En Medio, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Valdelarco y La Granada de Riotinto. Solo un municipio no dispone de cajero, pero sí de oficina bancaria, es el caso de Campofrío, y quince de ellos no disponen de oficinas bancarias. En algunos casos, como en Berrocal, sí hay cajero, pero no funciona, y ahora se encuentran con que la única sucursal bancaria de la que disponen ya ha informado del cierre para el próximo mes. Particularmente vivo esta realidad con una sensación de injusticia tremenda, entiendo que la responsabilidad social de estas entidades bancarias debe ir más allá de la simple rentabilidad o del balance económico. La inclusión financiera hace que haya un mayor desarrollo social y económico del territorio y, por tanto, que las personas que habitan en él tengan igualdad de oportunidades para desarrollar sus vidas y sus negocios. Es imprescindible que entendamos que apostar por una sociedad justa con igualdad de oportunidades es apostar por la inclusión financiera del medio rural. Solo así, habrá futuro económico y social en nuestros pueblos y en las zonas rurales.

-¿Qué se puede hacer para atajar el problema y qué se está haciendo al respecto?

-Desde el ayuntamiento de Campofrío hemos trabajado durante años por conseguir mantener estos servicios tan esenciales. Hemos logrado mantener una pequeña oficina bancaria pero no hemos conseguido mantener el cajero. Parece que ahora la situación puede tomar un rumbo distinto, pues las administraciones parecen estar dispuestas a abordar el problema con equipos técnicos especializados en esta y otras materias relacionadas con la despoblación. El tema de la exclusión financiera requiere de un firme compromiso, es decepcionante que este solo se muestre desde la administración. Para avanzar en una sociedad igualitaria, en la que dispongamos de recursos e infraestructuras, independientemente del lugar en el que decidamos desarrollar nuestra vida, es necesario que todos nos impliquemos el ámbito público y el privado. Afortunadamente, se van implantando gracias a estos esfueroz nuevos cajeros en la provincia de Huelva este mismo año, la mayoría de ellos ubicados en pueblos afectados por el reto demográfico, el envejecimiento poblacional y con escasas capacidades digitales.

-¿Nos estamos olvidando del mundo rural?

-Considero que este tema debería de haber sido tratado seriamente décadas atrás, pues, aunque ahora se están tomando medidas, quizás ya estemos llegando un poco tarde. Es necesario mantener la igualdad y el bienestar también en estas zonas, aunque el modo de vida es totalmente es diferente al de la ciudad, somos muchos los que seguimos decidiendo vivir y formar una familia aquí, pero ya con un concepto más exigente. Necesitamos un mundo rural digitalizado, con servicios deportivos, culturales, sanitarios, educativos… adecuados, para no sentirnos ciudadanos de segunda o de tercera… deseamos vivir en un mundo rural modernizado, aunque con la tranquilidad, la paz y la gran familia que caracteriza estos entornos sociales reducidos. Es importante también ver la parte positiva y, ciertamente, el reto demográfico está hoy en el foco de las actuaciones de muchas admininistraciones y ha alcanzado la magnitud actual.

-¿Cuáles son las principales iniciativas que se llevan a cabo en la localidad frente al reto demográfico? Modernización, digitalización y nuevas tecnologías y, por supuesto, tradición y patrimonio…

-En nuestro caso, el Ayuntamiento de Campofrío está trabajando en que los vecinos y vecinas de la localidad sientan que nuestro pueblo va a más, que aquí se puede vivir bien. Tenemos la tranquilidad de lo pequeño, pero también se están dado cada vez más coberturas y servicios capaces de mantener la población y de disminuir el despoblamiento. Hemos conseguido para ello la fibra óptica, por lo que toda empresa o trabajador por vía telemática pueda trabajar con facilidad, sin retrasos ni bloqueos. Hemos conseguido la construcción de un comedor escolar con el fin de que los padres y madres puedan conciliar la vida familiar y laboral. Disponemos de un gimnasio municipal con amplitud horaria y bien equipado y de maquinaria de gimnasia al exterior para mejorar la salud de nuestros vecinos. De una casa de la juventud donde nuestros jóvenes pueden pasar las tardes o los fines de semana como lugar de encuentro con sus amigos y de diversión, el servicio de biblioteca y Guadalinfo está sirviendo para conseguir desde aquí nuevos títulos homologados, además de arreglar con los vecinos temas personales con catastro, hacienda, la seguridad social, inserción curricular al mundo laboral, renta…

En cuanto a nuestro patrimonio, presentamos importantes jornadas culturales donde contar nuestra historia y la de nuestra comarca, y seguimos trabajando para mejorar las instalaciones deportivas, donde se trabajan las escuelas deportivas y se ha reactivado el fútbol de nuestro municipio gracias al Club Deportivo Campofrío. Hemos creado también el Bono libro con 100 euros de ayudas, para que los padres de los niños de Prescolar no tengan que pagar los libros de sus hijos. Estamos inmersos en los estudios de nuestras tradiciones, cultura, historia de nuestro pueblo… trabajamos intensamente con las Hermandades del municipio para que las tradiciones continúen más vivas que nunca.

Todo esto, junto con los planes de caminos, el Plan de Aldeas, el plan de Concertación o el Plan Funciona… están ocasionando que el medio rural esté cambiando a mejor y que nuestros pueblos pasen a ser considerados como posibles lugares donde iniciar la vida. Aunque siendo honesta, considero que aún queda mucho por hacer sobre todo en el tema laboral con el fin de fijar a la población joven y también con el tema de viviendas sociales, muy necesarias para que nuestros jóvenes puedan optar a una vivienda digna y asequible, eligiendo así seguir viviendo aquí.