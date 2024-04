Rechazo generalizado en Huelva a la apuesta del Gobierno por una línea de ancho internacional en lugar del AVE Huelva-Sevilla

"A cualquiera que se lo explique lo entiende rápido", argumentaba este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al manifestar la apuesta del Gobierno por impulsar una red de nueva construcción de ancho internacional para la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, en vez de por la alta velocidad convencional que reclaman ambas ciudades. Pues por el momento Huelva no lo entiende. Representantes políticos y agentes sociales mostraban este lunes su malestar al conocer que el AVE no es una opción para conectar las dos capitales de provincia andaluzas y exigen "inversión" para la conexión Huelva-Sevilla-Faro por Alta Velocidad.

Puente, que participó en un desayuno informativo en Madrid, explicó que esta segunda opción "va a suponer un montón de tiempo y unas inversiones bestiales", mientras que la primera, "con la tercera parte o menos, la solucionamos en mucho menos tiempo". La única diferencia entre ambas a efectos de tiempo, señaló, son "diez minutos más".

Estas declaraciones fueron valoradas "muy negativamente" por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien considera que denotan "una vez más la falta de interés, voluntad y sensibilidad que tiene Pedro Sánchez y el propio PSOE con la provincia de Huelva". Además, recordó que el Parlamento andaluz aprobó, con el apoyo del PSOE, una resolución favor de un proyecto ferroviario estratégico para la Eurorregión Andalucía-Algarve-Alentejo, que es la conexión con Portugal", ya que "Andalucía es la única comunidad autónoma vecina con Portugal que no tiene conexión ferroviaria".

"Creo que el Gobierno de Sánchez debería afanarse más en los intereses del sur y de los españoles que vivimos en el sur, que somos la comunidad más poblada, y no en otros lugares, porque si vemos la comparativa en obras ferroviarias en otras regiones, por ejemplo Cataluña, nos llevará a la situación de que evidentemente hay zonas privilegiadas en inversiones del Estado y otras que están castigadas", declaró. Por último, Moreno quiso dejar claro que desde el Gobierno andaluz van a reiterar, junto con sus vecinos portugueses, la necesidad de esta conexión ferroviaria. "Para nosotros en un proyecto de conexión europea, emblemático y estratégico y no lo vamos a dejar", aseguró.

De "mal parche" tildaba el anuncio del ministro la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que insistía en que "la Alta Velocidad es irrenunciable, es de justicia social". Así, para la regidora municipal esto supone "renunciar a la conexión con Faro, y no es lógico que el Gobierno de la nación esté de acuerdo con un plan B tan bajo para Huelva". El Gobierno, proseguía, "busca la solución más barata, no la mejor para nuestra ciudad y nuestra provincia, la que nos merecemos".

➡️ La Alta Velocidad para Huelva es irrenunciable. Estas palabras del ministro Óscar Puente demuestran una vez más la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Huelva. No nos vamos a conformar. Los onubenses tienen los mismos derechos que el resto de los españoles. https://t.co/JJqYzWRBX8 — Pilar Miranda Plata (@PilarMirandaPlt) April 15, 2024

Es por ello que desde la Alcaldía se muestra "rechazo", asegurando Miranda que "vamos a ir donde tengamos que ir, a gobiernos de España, a Madrid, a Bruselas, a donde haya que ir. Es el momento de la unidad, esto no es una cuestión política, es una cuestión de ciudad y no hay más interés que el futuro de Huelva". En este sentido, la alcaldesa recuerda que "Huelva vive un momento importante a las puertas de una tercera revolución industrial, por lo que "no podemos permitirnos el no llegar a ponernos en el sitio donde nos merecemos porque no tengamos las infraestructuras necesarias".

"¿Por qué tiene que ser una y no otra, por qué no las dos?", se preguntaba el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quien apuntaba que desde la institución provincial "no renunciamos" ni al AVE Huelva-Sevilla-Faro ni a la mejora de la línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla. En su opinión, "la línea ferroviaria Huelva-Sevilla y el AVE Huelva-Sevilla-Faro son obras que no son incompatibles, por lo que no se puede decir que hago una para no hacer la otra". Para el presidente de la Diputación hay una obra "urgente y de emergencia" que pasa por "tener una conexión del siglo XXI" entre las dos capitales de provincia andaluzas y "otra que es necesaria" para la conexión con Portugal. Lo que, como Diputación, "no vamos a consentir es que se nos diga que las obras del AVE Huelva-Sevilla es muy caro porque creemos que es sencilla y económica".

Toscano tampoco quiso dejar pasar por alto el hecho de que "habitualmente nos encontramos en los medios de comunicación con noticias de incidentes en el tren a Huelva, ya sea porque se ha quedado parado, porque se ha equivocado de dirección..."; de ahí que urja "conectar Huelva y Sevilla en menos de una hora y sin averías".

Por su parte, el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez insta a Puente a que "se ponga a trabajar en la conexión de Huelva con el Algarve portugués", a través del AVE Huelva-Sevilla-Faro, y que "no nos distraiga con discursos". Puede ser -prosigue-, "coayudante para enriquecer el territorio, es su trabajo, por lo que todos los españoles pagamos lo mismo"; de ahí que le insista en que "responda si piensa invertir en la conexión Huelva-Sevilla-Faro". "Pedimos que responda, que respete el cargo y que no se mofe de la ciudadanía", añadía.

En opinión de Daniel Toscano, "con este tipo de personas al frente de un Ministerio se lastra la economía, no solo de Huelva, sino de todo un país entero". En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio considera que "no son solo diez minutos más" entre una opción y otra, "es una hora y media más entre Huelva y Madrid al no tener la conexión por Alta Velocidad". A su vez, Toscano invita a Óscar Puente a "probar en primera persona el tren a Huelva para conocer el servicio que está dando", apunta, al tiempo que pide a los políticos que "unifiquen criterios, sobre todo, entre representantes del mismo partido". "¿No están de acuerdo con el AVE o esperamos a la DIA?, ¿Alta Velocidad sí o no?, se pregunta el presidente de la Cámara.

Por último, como portavoz de la Plataforma para la llegada del AVE a Huelva, Salvador Romero entiende que "a la ciudadanía tienen que ofrecerle lo que reclama" y "que no llegue la Alta Velocidad es condenar a Huelva a ser una provincia de segunda o, incluso, de tercera". Es por ello que desde la Plataforma aseguran que "no nos vamos a conformar con ser siempre una provincia inferior, con trenes con averías y retrasos", al tiempo que esperan que "nuestros representantes políticos no sean cómplices de quien nos da gato por liebre".