Longoria presenta su candidatura a la Alcaldía apostando por "defender a Huelva por encima de todo"

Guillermo García de Longoria ha presentado este sábado oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Huelva ante medio millar de personas en la Casa Colón a las que ha asegurado que "tenemos equipo, un proyecto de ciudad moderno e ilusionante y somos libres para defender a Huelva por encima de todo".

El candidato de Cs ha garantizado que "nadie nos va a callar cuando tengamos que defender lo que a Huelva le interesa, ni en la Junta de Andalucía cuando nos sigamos manifestando para que no se desmantele la unidad de ictus en la capital, ni en el Gobierno de España cuando pidamos más infraestructuras, porque somos libres y lo único que nos mueve es defender a los onubenses, somos Huelva cien por cien".

De este modo, Longoria ha estado respaldado en su presentación oficial por el coordinador nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez Nievas; por la secretaria de Organización y Acción Institucional de Cs Andalucía, Isabel González; la viceportavoz municipal de Cs en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez; la secretaria de Organización de Cs Huelva, María José Peña, así como por numerosos concejales de Ciudadanos en los pueblos de la provincia y de los miembros que lo acompañarán en su candidatura.

"Además de equipo, tenemos un proyecto de ciudad solvente, sólido, moderno e ilusionante que estamos construyendo con la iniciativa 'Longoria escucha'. Nuestro proyecto está basado en la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, la colaboración y la profesionalidad de los funcionarios municipales", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que es de "una nueva generación que quiere construir una Huelva diversa, emprendedora, tecnológica y medioambiental, una generación que ya no quiere seguir esperando para construir su futuro, que quiere empleo y oportunidades para que el talento de los jóvenes no se tenga que seguir yendo de Huelva, porque a eso no hay derecho".

Además, ha anunciado que su primera propuesta para el programa "viene de la calle", ya que va a crear la Concejalía del Autónomo, porque "son los que mueven la economía y se sienten abandonados, hay que ayudarles".

"Tenemos experiencia de Gobierno en nuestro partido y gracias al trabajo que hizo Ciudadanos en la Junta de Andalucía con Javier Imbroda, y la delegada de Educación, Estela Villalba, en Huelva, en nuestra capital hemos conseguido reformar el IES La Rábida, la ampliación del Alto Conquero, la reforma de la Ciudad Deportiva o el nuevo colegio de Pescadería. Todo eso lo ha hecho la gestión de un Gobierno de Ciudadanos. Todo eso lo hemos hecho nosotros", ha enfatizado.

En cuanto a la actividad realizada por el Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Huelva, Longoria ha destacado que se unieron a los vecinos para "la terminación de las plazas Andalucía y Los Templetes en La Orden; que el espigón tuviera el certificado de playa segura; que se agilizara la apertura del Mercadillo; mejoras fiscales para las familias numerosas; que se solucionara el vandalismo en los huertos del Parque Moret; soluciones a los cortes de luz en la Barriada de La Navidad; una solución para las trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento".

También ha enumerado las "medidas anti okupas en la antigua estación de tren; que la zona ORA no se activara hasta el final del estado de alarma; que se agilizara el Plan Estratégico del Comercio; ayudas para los feriantes, las agencias de viaje y los taxistas, que el Parque Antonio Machado fuera denominado parque por la Tolerancia y que se solucionaran los problemas de la Plaza del Titán".

"Somos útiles, Huelva necesita de políticos valientes, estoy en un partido que me da libertad para hablar de lo que quiera defendiendo mi tierra, para hacer mi lista sin imposiciones con gente trabajadora de Huelva", ha asegurado.

El candidato a la Alcaldía de Huelva ha concluido que "tenemos una oportunidad de hacer una ciudad diferente, las elecciones municipales son las personas, no las marcas, nosotros no queremos comprar votos, queremos convencer e ilusionar a los onubenses con nuestras propuestas, nuestra valentía y nuestra ilusión por darlo todo para que todo lo que queremos para Huelva, suceda".