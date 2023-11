Llega el frío a Huelva: Mínimas de cinco grados este fin de semana

¿Has sacado el abrigo, la estufa y el jersey de lana? Muchos dicen que ya era hora porque hasta que no se encara el mes de diciembre las mínimas no han descendido de una forma notable en Huelva. Durante la noche del viernes y la mañana de este sábado se ha sentido como, cuando el sol se va, el frío aparece en la ciudad dejando una estampa propia de la época, no como la que se ha estado viviendo durante las semanas pasadas. Aún así a las horas centrales del día las máximas todavía se sitúan por encima de los 20 grados.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología de Huelva, esta tendencia continuará hasta el lunes, pero el martes se experimentará un ascenso de mínimas alcanzando los 12 grados en la capital. Además, MeteoHuelva.es ya ha informado a través de sus redes sociales de una posible borrasca que se acerca a Huelva. "Digámoslo muy bajito para no gafarlo", ha bromeado, pero "los modelos siguen siendo optimistas en cuanto a la lluvia. La previsión de la semana del Ecmwf ve anomalías positivas de lluvia, más que la media, para las próximas dos semanas", ha explicado. La Aemet también prevé lluvias a partir del miércoles, pero para que la predicción sea más certera aún habrá que esperar a que se acerque la fecha.

En la comarca del Condado, en la zona de los municipios de La Palma del Condado, Bollullos o Rociana las mínimas incluso han bajado a cuatro grados, pero las máximas, al igual que en la capital, se mantienen en torno a los 20 grados. Las jornadas de este fin de semana se mantendrán soleadas, hasta al menos el lunes donde la Aemet espera intervalos nubosos. En el Andévalo las mínimas se encuentran por encima de los seis grados y las máximas se mantienen como en el resto de provincia. A partir del lunes puede que se bajen hasta los 17 grados a las horas centrales del día.

En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es donde más han bajado las máximas, que lo harán de forma progresiva hasta el martes. Mañana domingo se esperan que estén en torno a los 15 grados pero el lunes descenderán hasta los 13. Las mínimas se mantienen como en el resto de la provincia. Finalmente, en el litoral la tendencia continuará a la de la capital, donde en las horas centrales del día se podrán disfrutar de temperaturas agradables por encima de los 20 grados, pero durante la noche se experimentará una bajada pronunciada hasta los 5.