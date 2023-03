Laura Hojman y Sara Mesa, protagonistas de la sesión inaugural del VIII Wofesthuelva

La directora Laura Hojman y la productora Sara Gómez han sido las protagonistas esta tarde en la sesión de apertura de la octava edición de WofestHuelva. El acto de inauguración supone el pistoletazo de salida oficial a tres días dedicados a promover, difundir e impulsar el cine realizado por mujeres gracias una amplia programación en la que, a las proyecciones de películas, se suman actividades de educación y formación, como la Masterclass sobre construcción de personajes femeninos en el cine que ha impartido la guionista Ana Graciani en la sede de La Rábida de la UNIA esta mañana.

Laura Hojman, directora del documental ‘A las mujeres de España. María Lejárraga’, que se proyectará en la Universidad de Huelva y en centros educativos de la provincia, ha estado presente en esta sesión inaugural, en la que se mostró especialmente ilusionada por estar en Huelva y por poder presentar su documental y participar en un coloquio en la Universidad. “Cuando empecé a escribir el documental ni en mis mejores sueños hubiera pensado todo lo que iba a pasar, cómo la gente iba a entender también que no se trataba de la historia de una sola mujer, sino que se trataba de nuestra historia, de nuestra genealogía, de nuestra memoria y de nuestro relato”.

Sara Gómez fue la otra protagonista de la noche, dado que presentaba la película ‘Secaderos’, dirigida por Rocío Mesa, y de la que destacó que se trata de un film “muy personal” en el que la directora “ha puesto toda su alma y su cariño”. Gómez mostró su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta película y confió en que el numeroso público presente en esta sesión de apertura disfrutara “tanto como lo ha hecho Rocío dirigiéndola”.

Por su parte, la directora de WofestHuelva, María Luisa Oliveira, resaltó en su intervención que, cuando arrancó la muestra por primera vez en 2016 las directoras eran menos del 20% del total en el ámbito nacional mientras que “ahora en 2023 estamos en un 21%, por lo que no se ha avanzado mucho, aunque sí se ha avanzado en calidad y en la obtención de premios”. Según apuntó, desde la organización de Wofest están muy contentas de que se cumpla la octava edición “pero la verdad es que esta muestra no tendría por qué tener sentido”. “Entonces, como decía Alfonso Sánchez en los Goya, no hablemos de lucha, hablemos de compañerismo, hablemos de ceder los sitios y compartamos”, añadió. También quiso expresar su agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta edición y al público por su apoyo constante a la muestra.

La sesión inaugural estuvo presentada por Laura Cárdenas y Pilar Osso y en la misma también intervinieron las finalistas del Concurso de Cortometrajes ‘Made in Huelva’, quienes resaltaron lo importante que son este tipo de premios para impulsar el trabajo de las mujeres en el ámbito cinematográfico e impulsar nuevas vocaciones.

El evento contó además con la presencia los representantes de los patrocinadores de esta edición de la muestra, concretamente el teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, la delegada territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, la vicerrectora de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo, la secretaria del Consejo Social de la UHU, Susana Duque, y el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García Pérez.

También asistieron al acto Inés Romero, co-directora del documental ‘Generación Jarcha’ que se proyecta mañana a las 18:00 y representantes del ámbito cultural onubense, como por ejemplo el director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín.