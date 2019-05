La Junta garantiza la asistencia médica por el refuerzo del personal en la costa

La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta en Huelva, Manuela Caro, aseguró que la asistencia sanitaria en la provincia durante el periodo vacacional “está asegurada”, a la par que ha subrayado el refuerzo de personal en la zona de la costa onubense. Así lomanifestó Caro después de que el sindicato CSIF manifestara su temor ante el “cierre de plantas en los hospitales durante los meses de verano, la reducción de consultas de tarde y el aumento de los tiempos de espera del paciente”, a lo que la delegada ha respondido que para la Delegación es una “prioridad” el refuerzo de personal.

Al hilo, expresó que desde la Consejería conocen el “problema de déficit de médicos por las antiguas políticas, tanto en Huelva como en Andalucía, que ha provocado que se hayan ido grandes profesionales”. Por ello, ha explicado que están impulsando un plan para “fidelizar” a los profesionales.

Teniendo esa premisa como meta, Caro recordó que están trabajando en ampliar los contratos de seis a doce meses; mejorar los sistemas retributivos y equipararlos con el resto del país, o convocar anualmente de forma alterna las ofertas de empleo público (OPE) y los traslados. Igualmente, la delegada añadió que otra de las medidas ha implicado a los ayuntamientos onubenses para que facilitaran casas que tuvieran a su disposición para profesionales que vienen en un corto periodo de tiempo y que tienen dificultades para encontrar residencia. Esta medida ha tenido resultado en la localidad de Aroche, según comentó la delegada provincial.

Estas medidas se completan con el Plan de Vacaciones que “cada distrito y centro están elaborando” y tiene como objetivo central, ha reiterado la delegado, “que la costa que esté reforzada y la asistencia sanitaria asegurada” a la par que los sanitarios disfrutan de sus vacaciones. Así, Manuela Caro afeó las denuncias respecto al colapso previsto porque “si conseguimos que el plan se haga cubriendo las necesidades, no lo habrá”. “Puede que haya algo que no lo podamos controlar pero a priori no tiene que haberlo”, expresó ironizando que “no tiene una bola de cristal” para conocer esos problemas futuros.